Universitario de Sucre no pudo en casa ante Always Ready: 1-3 para los paceños

Victoria vital para Always Ready en la búsqueda del título. Universitario ahora no depende de sí mismo, y puede caer en el descenso indirecto. Los goles del cuadro ganador los anotaron Gustavo Cristaldo, Marcos Riquelme, y Sergio Adrián.

Mauricio Panozo

Fuente: El Deber

Empezó ganando, y terminó perdiendo y a un punto del descenso indirecto. Universitario no pudo ante Always Ready en Sucre, y quedó a merced de Real Santa Cruz para caer o no en la zona roja.