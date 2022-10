Víctor Hugo Pérez reparte insultos en contra de periodistas

El abogado y director jurídico de Wilstermann «explotó» y expresó su enojo con algunos de los miembros de la prensa deportiva a través de redes sociales.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

El mediático director jurídico de Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, arremetió contra periodistas deportivos sin escatimar en palabras subidas de tono.

Con insultos de por medio, Pérez subió a Twitter un audio en el que atacaba verbalmente al periodista de Tigo Sports Bolivia Erlan García, por un supuesto audio filtrado en el que el abogado parecía declarar en contra del presidente de Wilstermann, Gary Soria.

Incluso, en el material, Pérez le advierte al comunicador cochabambino que «lo va a conocer», en una suerte de amenaza.

«Uno en la vida no hace eso. Él piensa que me hace quedar mal, todavía no me conoce. Ahora me va a conocer, porque uno en la vida tiene que ser hombre, primero, y este hijo de p… anda detrás de Gary Soria. Ahora, sí, ya te aclaro, presidente del club deportivo Wilstermann, sacándole plata.

El otro día lo citó al café de más allacito y le regaló dos libros de Macri y le sacó plata. Le saca plata para tener cobertura y demás. Ese es este maleante hijo de p…», fueron las fuertes palabras de ofensa que usó el legista al referirse al periodista de Tigo Sports.