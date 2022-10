Voto a voto, Perú elige al nuevo alcalde de Lima entre un exministro, un empresario y un exfutbolista

Este panorama es compartido por el analista político José Alejandro Godoy , quien señala que “ha sido una campaña que a la gente no le ha interesado mucho por el nivel de desafectación política muy alto que hay e implica que, básicamente, su situación no cambiará de alguna manera con el relevo de autoridades”.

“El ciudadano de pie tiene muy poca expectativa de lo que se pueda mostrar las nuevas autoridades frente a un determinado tipo de problema que tienen que ver con la vida cotidiana. Hay, además, un desgaste de la crisis política por varios años”, anotó el docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Durante la campaña, Godoy sostiene que otra característica de esta campaña municipal y regional es que la gente sabe quiénes son los candidatos y no necesariamente tienen un alto grado de afección. “En general, el ciudadano busca alguien que se acerque lo más posible a sus elementos, pero no necesariamente resulta el que le genere las mayores expectativas. Dentro de lo que hay, escoge. No es que la oferta le permite que pueda escoger mejor”, añadió.

En ese panorama, el especialista en Ciencias Políticas agrega que no ha existido margen para la aparición de un outsider dentro de la oferta política.

Perfiles

Pese al desinterés, ocho candidatos llegaron a la recta final en la alcaldía de Lima. Estos son Daniel Urresti (Podemos), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), Yuri Castro (Perú Libre), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú). María Elena Soto (Avanza País) y Elizabeth León (Frente por la Esperanza).

Durante la campaña, las encuestas siempre colocaron a Urresti, López Aliaga y Forsyth como los favoritos. Sobre cada uno, Godoy analiza cómo llevaron sus últimas apariciones públicas para captar el voto de los indecisos.

Daniel Belizario Urresti Elera fue general de brigada del Ejército peruano. Estudió una maestría en Ingeniería Electrónica con mención en Telemática de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su entrada a la arena política se dio en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, quien lo designó como ministro del Interior el 13 de junio de 2014.

Durante su gestión de la mencionada cartera, Urresti logró capturar al excoronel de la policía, Benedicto Jiménez, y al empresario Rodolfo Orellana, quienes formaban parte de una red criminal que se dedicaba al tráfico de terrenos. También denunció a los miembros del Movadef que hacían apología al terrorismo a favor del genocida Abimael Guzmán.

Sin embargo, Urresti tuvo cuestionamientos cuando Martín Belaunde Lossio, amigo y exasesor del expresidente Humala y Nadine Heredia, escapó a Bolivia. Atacaba al expresidente Alan García y Keiko Fujimori en Twitter.