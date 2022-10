YPFB destinó $us 400 millones en proyectos de exploración y explotación dentro del plan Reactivación del Upstream 2021 – 2025

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja en proyectos de exploración en zonas tradicionales y no tradicionales para encontrar nuevas reservas hidrocarburífers, en el marco del Plan de Reactivación del Upstream (2021 – 2025), informó el presidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen.

Fuente: https://www.rtpbolivia.com.bo

Uno de esos proyectos es MYC-X1IE, donde está descartado utilizar técnica del “francking”. Tiene el objetivo de analizar el potencial de la cuenca del Sub Andino Norte y al momento hay avance de 94% en obras civiles, que comprenden la construcción de la planchada y campamento, en la perspectiva de ampliar la frontera exploratoria en esa región del país.

Están en desarrollo trabajos de exploración en varios departamentos, con el objetivo de hallar recursos hidrocarburíferos.

En el marco del Plan de Reactivación del Upstream (2021 – 2025), para este año se destinó $us 400 millones en la ejecución de proyectos de exploración y explotación.

“En el eje de la exploración tenemos una meta clara, en 2022 el objetivo es abrir caminos y planchadas y en 2023 y 2024 iniciar la perforación de los pozos exploratorios como Charagua, Astillero y Mayaya Centro”, explicó.

Por otro lado, destacó el proyecto del biodiesel 1, que entrará en producción el 2023, y del biodiesel 2, cuya producción iniciará en 2024 y el HVO en 2025.

Dorgathen destacó que este año se batieron records en la venta de gas natural, como resultado de nuevos contratos con Argentina y Brasil.

“Este año hemos batido bastantes records y eso nos muestra la eficiencia y el compromiso con la que trabaja YPFB”, recordó.

De acuerdo con datos expuestos, en enero de este año se logró vender (por primera vez) a $us 13.28 el millón de BTU de gas natural, en febrero a $us 14,2 y en invierno en $us 21 el millón de BTU.

“Esto fue histórico, porque lo más alto que se logró vender en el pasado fue por cerca de $us 11 a $us 12. Entonces batimos tres veces el record histórico, gracias a la negociación de nuevos contratos”, explicó.

La estatal YPFB proyecta superar los ingresos por renta petrolera de 2021, que fue de $us 1.800 millones.En esa línea también está la planta de urea, ubicada en Bulo Bulo – Cochabamba.