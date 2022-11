Advierten con no dejar a Arce dar su discurso en la ALP

Opositores anuncian que si el presidente Luis Arce no resuelve el conflicto por el censo en 2023, no será bienvenido en la ALP y no le permitirán dar su informe.

Por : Jorge Quispe

El hemiciclo de la ALP, al que deberá volver Arce el martes.

Fuente: paginasiete.bo

El martes 8 de noviembre, Luis Arce cumplirá dos años de mandato al frente de Bolivia y desde la oposición advirtieron que si el jefe de Estado no soluciona antes el problema del censo, no le permitirán dar su informe presidencial en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos sido muy claros, si el Presidente no soluciona el conflicto (del censo) que está causando daño no solo a Santa Cruz, sino a todo el país con un cerco incluido, ni se le ocurra dar su informe en la Asamblea, no le vamos a dejar dar su discurso y no va a ser bien recibido”, advirtió el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga.

Arce fue posesionado el 8 de noviembre de 2020 y la próxima semana cumplirá dos años de mandato con una coyuntura política y social en contra.

Diputados de CC alertaron el jueves con iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no fija el censo para 2023. “Este ultimátum es también para el Presidente, no solamente es del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y las plataformas ciudadanas, es también de los parlamentarios opositores”, precisó Astorga. El Conade anticipó un paro de 24 horas y los cívicos anunciaron un paro indefinido desde el lunes 7 de noviembre para exigir el censo en 2023.

El legislador de Creemos Henry Montero señaló “no sé cómo, pero si no se soluciona el conflicto (por el censo) se hará algo”, añadió sin dar más detalles. “No es el mejor escenario (político) ni el mejor momento (para Arce) con el conflicto que se tiene en Santa Cruz”, acotó.

Tres antecedentes

El último 6 de agosto, el lema de “¡Censo ya!” inundó el hemiciclo de la ALP cuando Arce daba su informe presidencial, pese a los reclamos de los diputados oficialistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

No fue la única protesta. El 6 de agosto de 2021, el discurso de Arce por el 196 aniversario de la independencia fue interrumpido por los gritos de opositores que aseguraban que en 2019 hubo un “fraude electoral” y oficialistas que afirmaban que la crisis de ese año fue un “golpe de Estado”. Algo similar pasó el 8 de noviembre de 2021, cuando Arce tuvo que dar su informe presidencial en la ALP en medio de silbidos y arengas de opositores y oficialistas.

El 13 de octubre, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anticipó que el mandatario estaba preparando su informe presidencial, sin embargo, no adelantó el contenido del discurso, solo se limitó a indicar que versará sobre las medidas que se aplicaron y permitieron la reconstrucción económica.

