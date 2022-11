Anciana que se enfrentó a decenas de policías: “Vi cómo le pegaban a unos chicos, me dio rabia y reaccioné. A Santa Cruz deberían darle las gracias”

Fuente: El Deber

La mujer que viste de pollera y que se sostiene con un bastón , relató a EL DEBER que al ver la represión policial contra el grupo de personas en el segundo anillo y avenida Escuadrón Velasco, no se contuvo, salió de su domicilio y recriminó el accionar de los uniformados que dispersaba a los jóvenes que se defendían de los ataques del grupo violento.

“(Policías) han pegado a la pobre gente, qué tanto les pegan y los policías no dicen nada. Me dio rabia, vine acá y me paré ante ellos, les dije por qué así, por qué son así y de mala conciencia”, le contó la señora Alicia a EL DEBER cuando recorría, el viernes por la noche, el punto de bloqueo que instalaron los vecinos en el mismo lugar donde ella se armó de coraje y frenó a la fuerza represiva.