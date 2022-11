Arce evita hablar de la fecha definitiva del censo

El líder del MAS, Evo Morales, esperaba un anuncio sobre la fecha de la encuesta y había minimizado las alertas de desestabilización emitidas por el presidente. Hay división en el oficialismo.

Fuente: El Deber

El presidente, Luis Arce, no se refirió a la fecha definitiva del censo, pese a que Santa Cruz cumple el día 18 del paro y las protestas se extienden a otras regiones. Eso sí, advirtió que no permitirá que el poder político sea tomado por la fuerza y avisó que no avalará intereses regionales.

“Jamás permitiremos la toma del poder por la fuerza y volver a rifar nuestros recursos naturales. Tenemos certeza del respaldo de nuestro pueblo; nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno nacional patriota que busca el interés nacional por encima de intereses sectarios o regionales”, dijo en el prolongado informe que dio este martes en la Asamblea Legislativa.

Arce cumplió este martes dos años de mandato y participó de la primera sesión de la tercera legislatura del periodo constitucional que debe concluir el 2025, tras las elecciones generales.

“Es un arduo camino el que vamos recorriendo y una vez más hemos salido airosos ante los desafíos y obstáculos impuestos, principalmente aquellos derivados de la crisis externa y los intentos desestabilizadores internos”, insistió el mandatario en medio de abucheos y barras de decenas de funcionarios públicos que poblaron las graderías del hemiciclo legislativo.

Arce aseguró que superó dos grandes desafíos al completar el segundo año. La pandemia y la reconstrucción de la economía y proyectó un tercer reto que es la puesta en marcha del “Plan de Desarrollo Nacional de Industrialización con sustitución de Importaciones”, el proyecto estratégico con miras al bicentenario de la fundación de Bolivia.

“Sabemos que la confianza del pueblo está enraizada en sus corazones”, afirmó y aseguró que su programa de Gobierno dio varios resultados.

En lo político, Arce inicia su tercer año de mandato con menos apoyo político pues una parte de la banca del MAS ya no lo respalda. Se trata de la llamada ala Evista que es leal al jefe del partido, Evo Morales.

De hecho, el expresidente anunció ayer que se esperaban noticias de Arce respecto al conflicto del censo que tensiona al país y amenaza expandirse. Ese anuncio no llegó.

Casi al final de su intervención, el mandatario denunció que «estamos pasando momentos en los cuáles algunos grupos quieren volver a desestabilizarnos«, pero aseguró que «la organización, movilización y conciencia de un pueblo que avanza, y que quiere trabajar y seguir creciendo, vencerá todo este tipo de adversidades».

«Los que sembraron odios, racismo y confrontación entre hermanos, no nos arrancarán los sueños ni mucho menos nuestra firme determinación de seguir trabajando por mejores días para nuestros hijos, nietos», dijo.

A la conclusión del discurso, el jefe de Estado envió un mensaje. «Deben estar seguros que no nos mueven ambiciones personales, económicas ni ambiciones de poder, nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegarán ni nunca se doblegaron. Estoy seguro que no traicionaremos el mandato que el pueblo nos dio en las urnas», enfatizó.