Arce llega a los dos años de gestión con “muy mala situación política, social y económica”, dice Valverde

El analista Carlos Valverde se refirió a los dos años de gestión del presidente Luis Arce. “(La gestión del presidente) está en muy mala situación política, social y económica y si le agregamos el tema del Censo estamos complicados”, dijo.

Comenzó indicando que toda la recaudación del 2022 solo será para pago de salarios y beneficios sociales, no habrá recursos para inversión pública. Añadió que por primera vez la deuda interna superó a la externa y las proyecciones no son optimistas, pues en los próximos cuatro años no se encontrará nuevos pozos de gas, por lo que no ingresarán más recursos.

Remarcó que Arce, además de enfrentar el problema del Censo, tiene que lidiar con los conflictos internos del Movimiento Al Socialismo (MAS).