$!Asumen nuevas medidas y el MAS se abre al 2023, pero Arce tiene la decisión final

“El Gobierno se ha equivocado, creo que no ha lecturado bien. Se ha metido con un movimiento equivocado para ellos, porque aquí hay mucha convicción. Vamos a radicalizar, ténganlo por seguro”, afirmó e Vargas en un contacto con la prensa.

También se registró el endurecimiento de los puntos de bloqueo. Uno de esos puntos emplazado en el cuarto anillo se reforzó con el bloqueo de la vía de camiones de alto tonelaje, según un reporte de Unitel. De igual forma en la avenida Tres pasos al frente, los vecinos decidieron permitir sólo el paso de vehículos que abastecen o que llevan producción.

En tanto, en La Paz, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, abrió la posibilidad de que el censo se realice en 2023, al referirse a las alternativas de soluciones que se pueden dar al conflicto por el censo.

El legislador anticipó que sugeriría ese planteamiento en una reunión de alto nivel, de cara a una cita con Arce. “(Sugeriré que) podamos ver unas fechas tentativas para 2023, puede ser octubre o busquemos pues las fechas, pero acá las mesas técnicas creo que no están trabajando, no le están ayudando a nuestro Presidente. Por lo tanto, nosotros vamos a ver, aún todavía no hay el decreto para el censo. No queremos adelantar”, declaró ante los medios de prensa.