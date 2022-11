Camacho: “Yo no soy Evo Morales, no voy a renunciar”

Tras la carta que elaboró la exdiputada Lidia Patty para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, renuncie a su cargo, éste dijo que no lo hará, pues no es Evo Morales.

“Yo no soy Evo Morales, yo no voy a renunciar. A mí me ha elegido el pueblo para defender Santa Cruz y así lo voy a hacer le moleste a quien le moleste”, dijo el gobernador. Agregó que tiene un compromiso con su departamento.