Cámara Nacional de Industrias: Estamos preocupados por la imagen internacional de Bolivia

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, en entrevista con Asuntos Centrales, manifestó su preocupación por la paralización de industrias y dijo que este conflicto genera mala imagen para Bolivia “estamos preocupados por la imagen internacional de Bolivia.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Este es un momento en el que todos los países están buscando el mejor escenario para atraer inversiones”, puntualizó.

“Para la cámara nacional de industrias, cualquier conflicto que paralice y perjudique la normal actividad de nuestras industrias, es de preocupación.

Hemos venido permanentemente pidiendo diálogo, en cualquier conflicto debe primar el dialogo, la afectación al país es grande. Una paralización en nuestra industria es un problema adicional a lo que está pasando en el mundo, no solo es la economía boliviana que está en conflicto o en problemas, es el mundo que no funciona como antes, como un reloj”, expresó Camacho.

Señaló que, pese a la reactivación económica a nivel mundial, primero por la pandemia, todavía hay afectación en la elevación de costos en todo, sumado a ello, la guerra entre Rusia y Ucrania que afectó mundialmente.

“El mundo en el que estamos viviendo hoy día no es un mundo en el que podíamos haber previsto lo que iba a pasar, en ningún momento se hablaba de que un virus podía paralizar el mundo, son dos años en los que las economías mundiales están volviendo a funcionar, pero con la afectación de que los costos se ha incrementado, todavía tenemos costos elevados de transporte, todavía no puedes encontrar contenedores, los contenedores refrigerados están escaseando, eso ha llevado a que las industrias de componentes electrónicos no puedan proveer a las fábricas.

Más allá del Covid, cuando todos teníamos la esperanza de volver a la actividad final, estalla un conflicto bélico, estimábamos que no iba a durar más de dos semanas y ya estamos a 8 meses de conflicto, sin solución al tema y el mundo se dio cuenta que Rusia era el proveedor de gas y Ucrania había sido el granero del mundo”, manifestó Camacho.

Finalmente, llamó al diálogo para que este conflicto no termine afectando ni dañando a todos los bolivianos.

“Esto está impactando a Bolivia y tenemos que preocuparnos de la situación de los bolivianos. Desde la CNI hemos hecho un llamado clamoroso para que las partes en conjunto flexibilicen sus posiciones, estamos con la esperanza que, en las próximas horas, hay señales posibles de llegar a un acuerdo, confiamos. Pedimos a las partes en conflicto que negocien, estamos reconstruyendo el aparato productivo boliviano como lo está haciendo el mundo”, sostuvo el presidente de CNI.