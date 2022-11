Coca, oro y mercurio. Riqueza y muerte

“No hay bicho más estúpido que el ser humano, es el único capaz de hacerse daño a propósito”. Pukymon.

Hordas de depredadores avanzan sobre los ríos de la cuenca amazónica, destruyen los bosques y áreas protegidas, envenenan con mercurio las aguas, matan los peces, animales y a todo ser viviente que vive en ellas o toca esas aguas contaminadas. Ellos buscan, cavan y extraen el oro sin respeto al medio ecológico, y para poder hacerlo sin control solo deben compartir una buena parte de sus ganancias con sus Jefes y dueños del poder, los masistas cocaleros dueños del Estado Plurinacional.

El negocio aurífero crece y contamina, de las 10 toneladas de mercurio que se venían importando anualmente hasta el año 2014, suben a 192 toneladas anuales el 2015 y luego sigue aumentando.

Un acuerdo firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y representantes de las Cooperativas mineras auríferas, dio luz verde para que estos grupos extraigan oro de tres áreas protegidas nacionales. Esto implica para ellos, utilizar inmensas barcazas y excavadoras, destruir los bosques y riberas y la libertad de usar mercurio, con lo que matan todo aquello que nada, corre y vuela.

Aunque el artículo 151 de la Ley de Minería prohíbe a las cooperativas asociarse con empresas y mantener su estatus de cooperativa, ellos se asocian con empresas chinas y de la mafia internacional, las que traen esas inmensas barcazas y excavadoras. No les importa un comino la ley, ellos le meten nomas, para eso son masistas.

Organizaciones de la sociedad civil, plataformas, colectivos, investigadores, científicos comprometidos con la defensa de todas las formas de vida, de los derechos constitucionales de la Madre Tierra y de los Pueblos Indígenas, emitieron un Pronunciamiento nacional donde exigen al Presidente Luis Arce, anular el acuerdo firmado por las instituciones del Gobierno y las cooperativas mineras auríferas del norte de La Paz para la explotación de oro en áreas protegidas y janiua.

Estas Empresas Chinas y sus asociados, las Cooperativas auríferas, se convierten en el segundo sector económico más beneficiado por el MAS, después del cocalero y el narcotráfico, y al ser masistas, los mineros auríferos no solo no pagan impuestos sino que no respetan ley alguna y menos las del medio ambiente.

Para legalizarse, ellos ofrecieron, aunque no lo harán, pagar el 4.8% de impuestos, cuando las empresas legales y no contaminantes, pagan un 25% de impuestos y otros tantos impuestos directos e indirectos adicionales. Cuando los precios son altos, las empresas mineras formales pagan un 12,5% adicional al 25%, es decir, un impuesto total del 37,5%. Y los cooperativistas mineros están exentos.

La Diputada indígena Toribia Lero (CC), denunció que mientras el Gobierno distrae al país con el cerco a Santa Cruz, por exigir el Censo de población y vivienda para el 2023, por otro lado, entregó al sector cooperativista minero aurífero la administración y comercialización del oro, para que puedan expandirse en las áreas protegidas.

La también defensora de la tierra y el territorio, advirtió que con el acuerdo arribado entre el Gobierno y los grupos auríferos del Departamento de La Paz, se dará paso a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta, porque las comunidades no podrán exigir que se les consulte, ni los mineros esperarán su consentimiento.

Como se puede ver, el modelo económico del masismo está orientado a privilegiar la informalidad para sus militantes: Ellos están exentos de impuestos, del respeto al medio ambiente, a las leyes y tucuimas por lo que pueden tumbar y quemar todo bosque que perjudique a la coca y la minería. El Gobierno del MAS es etnocida, ecocida, biocida por permitir el uso de cientos de toneladas de mercurio para la explotación del oro en los ríos amazónicos, ellos cocaleros y masistas nomas habían sido.

Desde hace tiempo las Naciones Unidas vienen insistiendo ante el Estado boliviano y sin ningún resultado; que cumpla con el Convenio de Minatama que busca eliminar el uso del mercurio en la minería aurífera, principal causante a nivel mundial de las emisiones de mercurio en el medioambiente, ríos y suelos. Los ríos más contaminados en la cuenca amazónica son el Beni, Madre de Dios, Mamoré y sus afluentes.

Cuando se quiere y se persevera se lo consigue. Hoy conocí la buena noticia, un triunfo para la humanidad, los Pueblos Indígenas el 7 de noviembre del 2022, logran la anulación del Acuerdo que permitía la explotación de oro en áreas protegidas de La Paz.

La nueva acta anula en su totalidad los puntos del acta anterior suscrita el 27 de octubre de 2022, entre autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, SERNAP, Director Departamental de la ABT y FECOMAN que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los Pueblos indígenas del norte del Departamento de La Paz. Hay que seguir atentos pues los buscadores de riqueza facial no descansan.

Al inicio de la Cumbre Climática Internacional, la COP27 que se está realizando actualmente en Egipto, Antonio Guterres el Presidente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos alerta: “A medida que se pone en marcha esta Cumbre, nuestro planeta está enviando una señal de socorro”. La población sabe de esto y lo sufre, la humanidad y las Instituciones Internacionales lo ven, pero estamos más preocupados y decididos a hacer la guerra con nuestros semejantes. Por lo que tenemos que tomar una decisión crucial, la que es muy clara: Frenamos el cambio climático o perecemos.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com