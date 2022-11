Comcipo declarará “traidor de la patria” y procesará a Evo si el fallo de La Haya es adverso

“Lamentablemente, el Gobierno de Evo Morales no tuvo el cuidado, menos la inteligencia, para analizar la demanda interpuesta por Chile y aceptó sin hacer ninguna objeción, y de esta manera, Chile logró la admisión de la demanda en la CIJ”, indica el pronunciamiento.

Comcipo ratifica que la Corte no tiene competencia ni jurisdicción para resolver el tema de carácter de derecho internacional privado, enfatizando que no existe controversia con Chile, porque no existe ningún convenio o tratado referido a ese tema, como sí sucede en el caso dela entonces prefectura de Potosí y la empresa Bolivian Raywall.