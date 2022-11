Comisión Electoral FBF pide a la AFC respetar las normas

Gabriel Caero Rodríguez

Fuente: lostiempos.com

“Los únicos llamados para conocer temas electorales, somos nosotros, la Comisión Electoral. Cualquier proceso, renuncia, es nuestra obligación conocer o deben hacernos conocer. Ellos (asociaciones y clubes) no tienen la facultad de resolver ni decidir en cuestión de renuncia o sustitución del directorio”, declaró Cardozo a Los Tiempos.

El 4 de enero de 2021, bajo supervisión de la Comisión Electoral de la FBF, la AFC realizó las elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo de la entidad, aquella que concluyó con la victoria del frente Centenario con Cambio y con los siguientes directivos posesionados: Pablo Zambrana (presidente), Doris Torrico (primera vicepresidenta), Milka Vargas (segunda vicepresidenta), Limber Morejón (primer director), Gonzalo Barrancos (director financiero), Raúl Revollo (tercer director) y Alvaro Sejas (cuarto director).

Luego de la renuncia de Morejón y las suspensiones de Barrancos y Vargas por presuntos incumplimientos de normas, la AFC eligió a los sustitutos, que son objetados por los afectados.

Este hecho fue comunicado a la Comisión Electoral de la FBF, que además de solicitar un informe a la AFC corroboró que las asociaciones no se adecuaron correctamente a los estatutos de la FBF.

“Se llevó a cabo un proceso eleccionario y se posesionó a los siete miembros. Para nosotros, mientras no conozcamos los detalles y pormenores, ellos son el directorio, no existe otro. Acá no pueden poner en conocimiento lo que decidieron, no tienen facultades para hacerlo”, agregó Cardozo.

Según la AFC, la determinación se basó en el artículo 57 de la entidad: “El presente estatuto es la norma suprema de la asociación y su aplicación es preferente a cualquier reglamento u otra disposición”.

Cardozo mencionó que esperan los informes y después se analizarán los pasos a seguir: nuevas elecciones u otras medidas, según determinen los tres miembros de la Comisión.

Clubes que vuelven piden jugar torneo

14 de los 16 clubes que regresaron a la AFC desde el sector disidente se declararon en emergencia ante el pedido de otros elencos de diferir hasta 2023 el torneo de reunificación del balompié valluno, hecho que es debatido en Consejo Central.