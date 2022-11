Con ley del censo y liberación de detenidos se suspendería el paro indefinido

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, ratificó que el paro indefinido continúa hasta que el gobierno garantice la realización y resultados del censo con una ley, además el plazo de las 72 horas es para que se libere a los detenidos injustamente en los distintos enfrentamientos.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Hemos entrado a este sacrificio por un censo, y por tener resultados que nos protejan de un posible fraude en el futuro.

Si esa ley nos da las garantías quiere decir que hemos conseguido lo que estamos necesitando, va casado con la liberación de 20 personas, 17 detenidos injustamente: tenemos un detenido en La Guardia, 2 detenidos de Puerto Quijarro, donde los que mandaron a provocar a la población están libres y los fiscales no han hecho caso a un informe forense que certifica que este señor murió de una bronco aspiración producto de la cantidad de gases lacrimógenos”, sostuvo Calvo.

El líder cívico ponderó la multitudinaria asistencia al cabildo que trasmitió el sentimiento de los cruceños y el rechazo a las mentiras, cercos y represión por defender su derecho al censo.

“Ayer fue un hito muy importante ese cabildo que ha trasmitido a la población boliviana y al mundo entero un sentimiento de los cruceños: no queremos ser engañados, no queremos una mentira más no podemos seguir retardando el crecimiento y las necesidades de un pueblo que da mucho y recibe poco, un pueblo que da la cara, fortalece la economía, un pueblo que da de comer a un país, que abre los brazos a todos los bolivianos indiscriminadamente para que vengan, trabajen y sean parte de la sociedad cruceña”, dijo.

Respecto a la queja de la población de que se habría aceptado el censo en 2024, Calvo dijo que se informó del recorte en fechas y que se está buscando la aprobación de una ley porque el decreto establece que se distribuirán los recursos con resultados parciales los que considera una mentira y quiere evitar un paro nuevamente el próximo año.

“En ningún momento hemos aceptado el cambio de la idea de la población boliviana, hemos dicho que hemos conseguido bajar de alguna forma los plazos que el gobierno había puesto, los resultados finales iban hacer entregados en noviembre de 2026, hemos logrado bajar a diciembre de 2024.

Esto no es suficiente, al final el resultado que estamos buscando, parcialmente, no nos satisface y no nos quita el motivo de suspender un paro porque no está incluido dentro del decreto supremo algo importante, no solo buscamos recursos, buscamos que esta cartografía electoral sea incluida, que podamos tener los escaños parlamentarios en las regiones según la cantidad de población y que ese resultado nos sirva al tribunal electoral para cruzar la información para el tema del empadronamiento en las próximas elecciones, con eso tratar de limpiar el padrón electoral porque vamos a tener datos nuevos para que no ocurra que tengamos votaciones increíbles que refleja como ganador al partido de gobierno”.

Para Calvo, la idea de un federalismo o autodeterminación debe ser trabajado con calma en una comisión técnica que brinde todos los mecanismos legales.

“Cuando ves que en casa no te quieren tenes que buscar los medios legales para ver cómo vas a subsistir de una forma adecuada.

Hablar efusivamente de algo, ya sea federalismo, mejorar las autonomías, tenemos que tener una comisión técnica que pueda valorar, pueda plantearnos un camino dentro de la normativa legal.

Tenemos la autodeterminación de los pueblos indígenas, Santa Cruz es un pueblo que puede buscar ciertas mejorías en educación, en seguridad ciudadana, tenemos una policía que la maneja el estado boliviano, tenemos que buscar mecanismos legales para poder darnos y ofrecernos si no tenemos el amparo, tenemos un gobierno que nos estropea, tenemos que buscar un camino”, manifestó Calvo.