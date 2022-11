$!Conflicto interno del MAS frena el tratamiento de la Ley del Censo, denuncia la oposición

Además, Alarcón sostuvo que además del proyecto de ley de su partido, también se presentó una propuesta alternativa sobre la base del proyecto de ley del masismo para facilitar consensos, pero sin desviar las consignas que manejan los opositores, donde el único punto de divergencia es la fecha del empadronamiento.

“No hay razón o pretexto para que no se pueda llevar adelante la sesión. El MAS no quiere una ley de consenso para el país y no es solo un tema de problema interno”, expresó Alarcón, a tiempo de exponer que su bancada propone ejecutar el empadronamiento el 25 de octubre de 2023.