Costas alista una línea de cuatro para ir a Arequipa

El director técnico de la Selección nacional, Gustavo Costas, alista una línea de cuatro en el fondo para su debut frente a Perú, el próximo sábado en la ciudad peruana de Arequipa.

El trabajo táctico que desarrolló ayer el seleccionado, en el estadio Hernando Siles, permitió ver atisbos de lo que pretende el entrenador argentino.

El portero ante los incaicos sería Guillermo Viscarra; la línea de cuatro con Jesús y José Sagredo, por las bandas, Luis Haquín y Adrián Jusino, la pareja de centrales. Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil y Ramiro Vaca, en el medioterreno; mientras que en el ataque probó con Marcelo Martins y Henry Vaca. En ciertos pasajes de la tarea, Marc Enoumba estuvo por la banda derecha y en el medio alternó Jhon García.

A la sesión vespertina que se realizó en la jornada de ayer ya se integraron Marcelo Martins, Jhon Jairo Cuéllar y Jairo Quinteros, quienes llegaron en horario matinal.

“Aún no debute en el Zaragoza, pero tengo que tener paciencia, es cuestión de trabajo y cuando me llegue la oportunidad tengo que estar preparado”, sostuvo Quinteros, quien no ha tenido competencia oficial en la segunda división de España.

El combinado nacional viajará mañana por la tarde en vuelo directo hasta Arequipa, al día siguiente cierra prácticas.