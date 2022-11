Cruceños de espíritu indomable y de convicciones irrenunciables

Aún la emoción y el asombro no abandona mi ser, y querer plasmar lo que ocurrió el día del mayor cabildo hecho en Bolivia, sería resumirlo en esas frases que identifican al cruceño y que muchos poetas y escritores lo recitan y lo recuerdan como “CRUCEÑO PORTADOR DE UN ESPIRITU INDOMABLE GUIADO SIEMPRE POR SUS CONVICCIONES IRRENUNCIABLES” Y es cuando tenemos que analizar lo que nos llevó asumir a continuar con el “Paro Indefinido” que hace 25 días lo iniciamos debido a la postergación del Censo 2022 hasta el 2024 de parte del gobierno. Quienes de manera ladina querían los resultados presentar, el año 2025 y su aplicación recién el año 2026.

Pues bien, lo que era el “fondo del problema” como les gusta describir algunos analistas, luego de 23 días, se convirtió en la forma de mostrarnos problemas más de fondo y sensibles que teníamos que resolver de manera urgente los cruceños. Durante esos largos días fuimos el departamento más rechazado y criticado de nuestro país; Sufrimos los ciudadanos cruceños odio y discriminación de parte del gobierno; Fuimos objeto todos los habitantes de Santa Cruz de un atentado criminal a través de cercos de parte de hordas masistas pagadas por el gobierno para que los habitantes no tengan acceso a los alimentos; Fuimos testigos de una invasión de criminales con la orden de atacar a los cruceños en los bloqueos pacíficos de las calles; Estuvimos a merced de una Policía represora, dependiente y cómplice de los criminales masistas traídos de otros departamentos, que nos demostraron unos abusos incomprensibles tal cual fueran militantes masistas vestidos de verde olivo; Quedamos pasmados por la ausencia total de una justicia en contra de los vándalos llegados, pero si eficiente de manera ilegal en contra de quienes defendían sus derechos que tuvieron que soportar la implantación de pruebas, tal como lo muestran diversos videos, en otras palabras una justicia cooptada completamente por el poder ejecutivo.

Cohetes, gritos y una que otra piedra eran las armas de los heroicos y valientes jóvenes que se enfrentaban a las balas de goma, granadas de gas, escopetas de gas, laques de fierro y el racismo de los policías originarios de otros departamentos con la intención de herir, maltratar y humillar a la mujer camba, al cruceño y a todos los que aman y viven en esta tierra. Mujeres sin importar la edad ni su procedencia, salían de frente y sin miedo a demostrarles su ira a los policías cobardes que montados en sus motos las utilizaban para amenazar, atropellar y herir de cerca a los ciudadanos inocentes que caminaban cerca de ellos.

Marcha pacífica de los gremialistas dijo el portavoz del gobierno, quien una noche antes nos contó una historia completamente volcada de los sucesos de Buena Vista, tal cual se hubiera imaginado un guionista de ficción para relatar una telenovela de terror, haciendo aparecer a los pobladores del pueblo como los terroristas, y no así, al alcalde de ese pequeño Macondo quien fue el artífice organizador de un mitin político con gente del Chapare. Este pequeño maniquí de cuarta, que algunos le dicen el del saco rojo, tan elocuente y fácil de lengua, dijo: que los cruceños habíamos empleado la fuerza para quemar la sede de los campesinos y luego saqueado la sede de los “grandes trabajadores de la Central Obrera Departamental”, con tan impresionante relato, que más que seguro sus más acérrimos ignorantes de partido deben haber dicho «Que Cambas de Mierda abusivos»

Mientras tanto, el presidente preparaba un mensaje presidencial, que le faltaba incluir la crónica roja de una jornada. Un discurso que buscaba alimentarse de culpables y elementos jurídicos para generar un nuevo caso de terrorismo para acallar a la cruceñidad. Mensaje presidencial, que, en resumidas cuentas, descontaba tiempo a la propuesta inicial planteada, dejaba como brutos a los verdaderos técnicos idóneos de la universidad UAGRM. Escondía un proceso fallido, ineficiente y corrupto de un censo programado para el 2022, y, lo que es peor, mostraba a un alicaído, inútil y desprotegido presidente. Horas antes, su partido, cuyo dueño es Evo Morales, le quitó toda confianza y apoyo, dejando a este Tilín (apodo de idiota disimulado) con un sustento débil, dividido y dependiente de acuerdos políticos con sus enemigos de la oposición. Lo que es peor, en su ánimo de justificar la ejecución del nuevo Censo, desnudó un acto de corrupción del CENSO 2012 del gobierno de Evo Morales, donde este era ministro de Economía, al hacernos conocer que nunca hubo cartografía, pero eso sí, hubo un presupuesto de 12 millones de US$ ejecutados para tal fin. La pregunta sería: ¿dónde fue a parar ese dinero?

Con un partido dividido en dos, con una guerra frontal de portavoces de Evo y de Arce, la situación del gobierno actualmente es de la más críticas desde hace 20 años. Arce Catacora, Choquehuanca y Eva Copa se declararon en guerra contra el MAS. Quienes no conocen, este partido tiene un solo dueño, tiene plata en demasía y está protegido por el narcotráfico. Ahora bien, el proyecto político de Arce Catacora y de sus dos socios estratégicos, requiere dinero para no depender del dinero de su Jefe actual partidario (quien además es el capo del Cartel del Chapare) para poder llegar a las elecciones del 2025 reuniendo las 4 bases fundamentales y exitosas en una campaña política que es: Partido Político, Plan de gobierno, liderazgo y PLATA.

Como buenos políticos, piensan que tienen casi todo, y que la plata la pueden conseguir de los préstamos del Estado para un proyecto de vital importancia y que es considerada una “POLÍTICA DE ESTADO” como es el Censo de población y vivienda. Y de esta manera lo están haciendo, ya que ellos, los del Gobierno, no miden las consecuencias y piensan que nadie se dará cuenta. (En otros artículos hago la comparación de costos por habitante censado, que demuestran que esta gente de Arce Catacora, contarán con más de 100 US$ millones para su futura campaña)

Del otro lado, los cruceños, exaltados y emputados por el maltrato policial, por la falta de respuesta del gobierno y de una abierta campaña nacional en contra de nuestra región de parte de los llamados Organizados Delincuentes Sociales que no son más que las organizaciones masistas financiadas por el gobierno, se autoconvocaron a un Gran Cabildo gracias al llamado del Comité Cívico, para que en el mismo, el pueblo democráticamente en las calles sean consultados y puedan respaldar las futuras acciones en contra del Gobierno Nacional, ya convertido en el enemigo de Santa Cruz.

Grande fue la sorpresa de todos, cuando horas antes de la convocatoria, el CRISTO REDENTOR fue recibiendo a sus pies a millones de personas, como quien diría, que en el asombro siempre existe un elemento positivo de plegaria. Les inundaba una enorme alegría a todos los presentes, alegría que no conducía para nada a prometer nada a nadie, Pero si se notaba una gran ira que necesitaba un aliento para llevarnos a todos a la victoria final. Era la noche que no se debía permitir que la gente se aleje sin sentirse mejor y más útiles a la causa que nos concentraba. El éxito de la convocatoria estaba a la vista, lo que sobresaltaba era el valor de la gente para continuar en sus propósitos, era ese Espíritu Indomable que estaba dejando huella en todo el país… Era el inicio de un camino sin retorno entre las relaciones de Santa Cruz con el Estado Boliviano, era la llama que faltaba, que los propios gobernantes del Estado encendieron.

La pregunta que todos esperaban hace tiempo, se hizo realidad. El presidente del Comité Cívico, desde su prisión domiciliaria inventada por la justicia servil al gobierno, preguntó al pueblo: ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una Comisión Constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano? Y al unísono de todo un pueblo se escuchó “SI QUEREMOS”.

Todas las demás preguntas que también tuvieron un apoyo totalitario y que hacen parte de la esencia de la lucha cruceña, que en un principio era el CENSO 2023, se convirtieron en responsabilidades que el gobierno, los legisladores, los departamentos y el INE tienen que resolver en tiempo y materia, no hay tiempo a perder, los cruceños están cargados de valentía, de coraje y determinados a conseguir lo que se han propuesto. “Se sabe que el éxito no es definitivo, el fracaso no es para nada fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar” como lo dijo una vez Churchill.

Lo único cierto, es que, al parecer, la dignidad de los cruceños no estaba prevista en el plan maquiavélico de Arce Catacora y de sus insulsos ministros convertidos en asesores de guerra. Si solamente el presidente en su precaria inteligencia política supiera que gobernar es pactar; y que pactar no es ceder, tal vez hubiera sido mejor presidente que Evo Morales, convertido ahora en su enemigo.

Lo que es una verdad absoluta, es que en Santa Cruz obramos como hombres pensantes; pero debemos pensar como hombres de acción, de acá para adelante. Recordemos que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.

Felicidades ¡PUEBLO BELLO! Siempre libres cruceños, seamos, cual lo son nuestras aves y flores, y sepamos vencer los rigores del que intente a la Patria oprimir.