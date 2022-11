Cruceños observan 9 actuaciones del Gobierno en las mesas técnicas

El ministro Sergio Cusicanqui dijo que hasta el momento tres regiones y dos universidades no demostraron la factibilidad del censo 2023.

Fuente: Página Siete

Técnicos de Santa Cruz observan al menos nueve actuaciones de la representación gubernamental, a través del Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las mesas técnicas para definir una nueva fecha del censo.

1) A las representaciones de las regiones no se les permite ingresar con teléfonos celulares a las mesas técnicas, lo que consideran que contradice los anuncios de transparencia en este proceso.

2) El Gobierno no permite que estas reuniones sean transmitidas por los medios de comunicación.

“Lo primero que se debería hacer es transparentar las mesas técnicas, deberían entrar todos los medios a transmitir y, es más, deberían dejarnos entrar con celulares. Si no tiene nada que ocultar y quieren hacer un trabajo técnico y no político, porque no publicitarlo”, dijo José Luis Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

3 ) El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, cuestionó además que el INE no entregue la documentación oficial sobre el avance técnico del censo. “Una sola hoja (del informe técnico) nos entregaron”, declaró.