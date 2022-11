Cuáles son los dispositivos que debes desconectar para bajar los gastos en el recibo de electricidad

Tal vez antes hayas escuchado sobre el denominado consumo fantasma en el hogar, que básicamente, viene siendo el consumo de electricidad que siguen realizando los dispositivos eléctricos, específicamente cuando no están siendo “utilizados”.

Y si bien esto no representa un consumo exorbitante de energía y de dinero, la suma de todo sí que puede llegar a representar varios euros extras en la cuenta de la electricidad, cosa que siempre se quiere tratar de reducir al mínimo.

Puede que no sea posible desconectar estos aparatos de manera sencilla cada vez que se dejan de manejar, pero si crees que puede servirte para ahorrar el máximo posible y así ahorrar un poco de dinero, aquí podrás encontrar a continuación una lista con los aparatos que sin duda convendría desconectar cuando no se estén empleando.

Para ello existen varios temporizadores en amazon que podéis poner en el enchufe para que se queden sin corriente durante las horas que defináis.

TV y consolas de videojuegos

Sin duda alguna, los televisores son esos aparatos que aunque no se estén usando, casi siempre están conectados y en modo de espera, es decir, con la luz roja encendida esperando el momento en que quieras encenderlos. De hecho, se estima que una TV en modo de espera llega a consumir hasta 2 vatios por hora, aunque esto también dependerá de las propias características de cada TV.

Por otra parte, las consolas de videojuegos pueden llegar a tener un mayor consumo de energía cuando se mantienen apagadas, esto por encima de lo que consume una TV así que siempre se debe de tener en cuenta esto si dispones de consolas casa.

Ordenadores

Otro de los famosos aparatos que también suelen consumir energía, aun si están apagados, son los ordenadores. La tasa de consumo de estos mientras que no están en funcionamiento llega hasta los 2,5W por cada ordenador, así que imagina la cantidad de electricidad que puede llegar a ser si dispones de más de un ordenador en casa.

Incluso, si se le suma el hecho de que a estos se les pueden conectar altavoces u otros dispositivos, esto puede llevar a una cantidad importante de energía desperdiciada, o lo que es igual, más gastos para el recibo de la electricidad.

Electrodomésticos

Estos claramente no podían faltar, y es que aunque los electrodomésticos son también de los aparatos que más suelen consumir energía mientras están apagados, la verdad es que también resultan ser los más complicados de desconectar en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, los enchufes del horno y la lavadora son solo algunos de los más complicados para desenchufar, incluso puede que no sea posible para ti hacerlo, así que en ese caso tal vez no puedas hacer demasiado más que estar al tanto de los electrodomésticos que sí sean de fácil acceso, como un microondas, freidoras de aire o licuadoras, etc.

Aire acondicionado y ventiladores

Sí, el consumo de energía de los aires acondicionados suele ser realmente elevado, llegando incluso a los 4W por hora, pero el tema aquí está en que si se trata de un aire centralizado de estos que se encuentran por arriba del techo, será bastante complicado el poder desenchufarlo, igual o más difícil que con los electrodomésticos de hecho.

No obstante, si cuentas en casa con aires acondicionados de estos que cuelgan en la pared, sin duda puede ser mucho más sencillo el poder desenchufarlos. Ya en cuanto a los ventiladores, la verdad es que estos no suelen consumir tanta energía en su modo de espera (1W aproximadamente), aunque si no lo estás utilizando, nada te costará el desconectarlo, puesto que estos casi siempre son de fácil acceso.