Da Silva quiere bajar la planilla roja a 150.000 dólares por mes

El gerente deportivo de Wilster, además, aseguró que el club pagará las deudas pendientes y que hay un “precontrato” con el brasileño Jonatan para que se sume al equipo el próximo año.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

El gerente deportivo de Wilstermann, Álex da Silva, manifestó ayer que tienen la intención de bajar la planilla salarial del club, que superaba los 230.000 dólares por mes, “hasta aproximadamente 150.000 $us porque estamos en una delicada situación en lo económico”.

“Nosotros tenemos que montar un equipo competitivo de jugadores que estén dentro de un monto de sueldo. Queremos bajar a 150.000 o 160.000”, aseveró el brasileño ante los medios de comunicación.

Hay que recordar que Wilster ha recibido varias conminatorias de pago para exjugadores y, si bien fueron dilatadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), “en cualquier momento se debe cancelar esas deudas”.

Además, Cristian Chávez y Santiago Echeverría han presentado intimaciones para exigir que el Rojo les pague los sueldos adeudados hasta antes de que el torneo Clausura fuera suspendido definitivamente por los conflictos sociales, debido al paro cívico de Santa Cruz, levantado este fin de semana.

“Con todos los jugadores que vienen a Wilstermann, soy transparente y sincero. No irresponsable. Están conscientes de que no tendrán prima con el fin de no empeorar esto”, describió Da Silva con respecto a las condiciones para jugadores nuevos.

PRECONTRATO

El directivo del Aviador indicó que el brasileño Jonatan es el único jugador que firmó un precontrato con el cuadro valluno.

“Él va a llegar acá y hará la prueba médica. Si está listo, será contratado para la temporada 2023. Tenemos dos jugadores más para firmar precontratos en el transcurso de hoy (ayer)”, explicó el brasileño sin mencionar los nombres de esas posibles incorporaciones para el equipo qhochala.

CASO ZENTENO

Da Silva se refirió al posible regreso de quien fuera su compañero de equipo cuando jugó en Wilstermann, durante la campaña histórica de la Copa Libertadores 2017, donde llegaron a cuartos de final.

También está incluido el título nacional de 2018, pese a que el defensor cochabambino no jugó por una suspensión de doping.

“Si hay una posibilidad de que (Zenteno) pueda volver, todo depende de él”, mencionó.

El dirigente aseveró que el liderazgo de Edward “sería algo positivo” para el vestuario del Aviador.

Asimismo, Da Silva acotó que buscarán diagramar un plantel de 30 jugadores para el próximo año, “con cuatro arqueros”.

Esto se debe a que Wilster solo jugará el torneo local, ya que no clasificó ni a la Sudamericana, ni Libertadores del 2023.