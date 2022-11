Décimo segundo día de paro

La política del castigo que el gobierno del MAS aplica contra Santa Cruz tiene por objetivo quebrarnos la voluntad, ganarnos por cansancio, provocar hambruna en los habitantes de nuestro departamento, seamos claros, no lo van a lograr, en la historia de la humanidad, nunca han podido doblegar a los pueblos que luchan por la libertad, la justicia, la democracia y la vigencia de la ley.

Los pueblos que se sienten orgullosos de su pasado, que aman a su tierra, que proyectan su futuro en base al trabajo y al sacrificio, que son generosos porque reciben con los brazos abiertos a quienes vienen de buena fe a invertir o a trabajar, nunca perecen, nunca son vencidos, y eso no lo entienden porque no nos conocen o nos subestiman.

Ellos saben que tratar de ahogar económicamente a Santa Cruz, es ahogar a Bolivia, si Santa Cruz tose, el país se resfría, pero tenemos que entender que la economía no es la prioridad del gobierno, su objetivo principal es CONSOLIDAR SU DICTADURA, y para lograr ese objetivo, necesitan derrotar a Santa Cruz, saben que Santa Cruz es la cuna de la libertad. Es una sociedad abierta, liberal en lo económico, rebelde en lo político, abierta en lo social, alegre en todos sus actos, reímos en los velorios acordándonos de la vida del difunto, bloqueamos bailando, las bandas de música, tamboritas artistas, cantantes, están en las rotondas animando a los vecinos que salen a bloquear, nos reímos de nosotros mismos, que eso refleja un nivel de inteligencia del ser humano, nos enorgullece que nos digan cambas.

Somos tan abiertos que en mi pueblo se celebran las efemérides departamentales de todos los departamentos, se baila la diablada en las calles, se adora a la virgen de Urkupiña y de Copacabana, por eso el gobierno no está solo agrediendo a Santa Cruz, está cometiendo el delito de TERRORISMO DE ESTADO contra la nueva Bolivia, la Bolivia del siglo 21 que vive en Santa Cruz, no hay un solo boliviano que no tenga un familiar inmigrante en Santa Cruz, y como asumen nuestros valores y se sienten libres para mejorar su calidad de vida que no tienen en sus lugares de origen, el gobierno trae sus huestes de otros sitios para invadir Santa Cruz, con una carga de odio, resentimiento que ya raya en lo enfermizo.

Hoy un grupisculo del MAS gritando AHORA SI GUERRA CIVIL… AHORA SI GUERRA CIVIL, esa violencia y agresión que inteligentemente no es respondida por la población, lo triste es que estos grupos están asesorados por extranjeros, Cubanos y Venezolanos ( como se ha visto en vídeos) son los que los dirigen y la Policía Nacional protegiéndolos, en vez de llevarlos ante un fiscal. Qué pena, que vergüenza, cuando la función de la fuerza pública es proteger a los ciudadanos de la delincuencia, y pa más yapa quieren también utilizar a las Fuerzas armadas en este trabajo sucio de reprimir a su propio pueblo.

No somos separatistas, no somos oligarcas, no somos logieros, somos un pueblo de paz, pero valiente, somos pacíficos, pero sabremos defendernos, tenemos una conciencia democrática muy alta porque conocemos nuestras glorias del pasado la actual generación, sabe del heroísmo de nuestros abuelos, de nuestros padres porque nos han formado para amar la tierra.

Hoy me gustó verlo al Rector y al vicepresidente del Comité, visitar a los presos, hacer gestiones para lograr su liberación, esa solidaridad demuestra la calidad humana de nuestros líderes.

Triste papel del ministro de Gobierno que en solo 24 horas paso de represor a desautorizado, si tuviera dos dedos de frente, ya debería haber renunciado.

Todos los actos del gobierno están reñidos con la buena fe, la seriedad y el buen gobierno, solo vemos improvisación, mentiras institucionalizadas que al final uno sabe si el poder se lo ejerce desde la plaza Murillo o desde el Chapare.

Seguiremos firmes, la victoria será nuestra, ojalá todos los departamentos entiendan que la lucha de Santa Cruz es por todos, CENSO ES DEMOCRACIA Y LA DEMOCRACIA ES PARA TODOS LOS BOLIVIANOS.

¡Hasta la victoria final… ¡Viva Bolivia libre!

Guido Añez Moscoso