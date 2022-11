Diputado Ingvar Ellefsen: “Esos diputados que vienen y presionan, manejan un doble discurso”

El 2do vicepresidente de la Cámara de Diputados por Comunidad Ciudadana, Ingvar Ellefsen, señaló que los diputados de oposición que presentaron la propuesta de ley de censo, lo hicieron de manera intransigente y que manejan doble discurso.

Fuente: Asuntos Centrales

“Esos diputados que vienen y presionan y agarran el micrófono, saben perfectamente cómo son las cosas y manejan un doble discurso. Muchos de esos parlamentos son de doble moral y de doble ética”, sostuvo, a tiempo de expresar su molestia porque consideró que esta actitud molestó a diputados de la línea Evista. “Me tiene molesto, que han ido de forma intransigente para que el bloque del MAS diga que ya no quiere que esta ley exista, han conseguido que el sector del MAS se oponga a esta ley. Ese sector es el que responde a Evo, se ha radicalizado ayer cuando era el sector que pedía censo”, dijo.

Argumentó que el día de ayer ingresaron tres leyes en forma oficial y dos que habían ingresado a destiempo sobre el mismo tema y que para que una ley pueda ser tratada tienen que estar conformadas las comisiones, “han jugado a adelantarse, están jugando con el discurso político leyendo a medias los reglamentos”.

“Ayer se han aprobado las nuevas personas que van a dirigir las comisiones y comités, según norma ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de tramite ni considerado por el pleno sin el informe de las comisiones correspondientes. Muchas veces cuando el MAS ha intentado pasarnos con aplanadora y ha dispensado lo ha metido rápido a la comisión, comité y lo ha hecho regresar rápido, pero esta vez lo que veo es una intención de más irregularidades de las que he visto en dos años que soy parlamentario”, agregó el diputado de Comunidad Ciudadana.

Y ratificó que el parlamento “no puede sacar una ley en 24 horas y menos en 30 minutos como es el caso de emergencia”. Respecto al tiempo que podría tomar a la Asamblea si se le da la urgencia a la propuesta de ley, manifestó que hay otros temas de mayor importancia que han demorado casi dos meses “se ha caído la 1386 y 218 que es un tema más fundamental para el estado boliviano que el censo. Significaba que a usted le pueden decomisar su casa, le pueden quitar sus bienes, lo pueden meter preso sin proceso ni haber sido notificados, ellos han intentado meter estos procesos por dispensación y a pesar de haber utilizado los mecanismos y teniendo la mayoría, han tardado entre un mes y medio a dos”, manifestó Ellefsen.

Finalmente señaló que como vicepresidente no recibirá ni aprobará la propuesta hasta que cumpla con las normativas porque “se está forzando a un país a meter la pata también. Las calles y los movimientos de Santa Cruz eran presionando al ejecutivo, desde que entra al legislativo tiene que entrar a cumplir las reglas del juego. Como vicepresidente yo no he venido a romper las reglas del juego”, reiteró el diputado.