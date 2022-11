Diputado Ormachea: Que el SIN indague Copa Evo y trasferencia de Palmaflor

El Diputado de Comunidad Ciudadana, Jose Manuel Ormachea, ante el anuncio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de investigar la “Copa Evo”, que se efectuó del 31 de julio al 7 de agosto, planteó que también se investigue la trasferencia de Palmaflor.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Tenemos dudas en cuanto a la trasferencia que se hizo en su momento del equipo Palmaflor a Evo Morales, a cualquiera que sabe de cuentas públicas o privadas le causaría risa este modelo de negocios que supuestamente tiene para financiar a un equipo de fútbol profesional en el Chapare, que es a Bs 2 por dirigente cocalero, es bastante jocoso y una toma de pelo, no cuadra un modelo de negocios de esa característica, no se sabe de dónde provendrá todo el financiamiento”, cuestionó el diputado Ormachea.

Asimismo, junto a la diputada Luisa Nayar, han investigado la Copa Evo “desde el punto de vista de la politización del fútbol, pero también hemos denunciado las irregularidades, habida cuenta que la Copa Evo se estaría produciendo en la región de Bolivia donde se genera la mayor cantidad de hoja de coca, que según Naciones Unidas va dirigida al mercado del narcotráfico”, puntualizó el diputado de Comunidad Ciudadana.

Señaló que no solamente se ha cuestionado el nombre Copa Evo sino la financiación, “se lo hemos hecho saber a Fernando Costa en la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, ha visto todo el país nuestra reunión con la Federación Boliviana de Fútbol, no nos han sabido responder, ahora el SIN afirma que estaría abriendo una investigación, dándonos la razón de las indagaciones que teníamos”, sostuvo Ormachea.

Las reacciones del MAS ante esta investigación señalan que es parte del “plan negro, todo es plan negro para el MAS, le roban el celular a Evo Morales y es plan negro, se investiga la Copa Evo y es plan negro.

Un expresidente tiene que estar acostumbrado a que se le investigue todos sus movimientos, es una persona pública es la dinámica de cualquier expresidente de cualquier país.

Evo Morales vive en una persecución paranoica en su cabeza, ya nos tiene cansados a todos con sus denuncias a Luis Arce como a la oposición de aliarse, no tenemos nada que ver. Este es un gobierno producto de usted y si no hay Censo de Población y Vivienda también es culpa de Evo Morales no solo de Luis Arce”, respondió Ormachea.

Por otro lado, Ormachea ratificó el compromiso de su bancada para defender la demanda de censo en 2023, informó que el proyecto de ley que presentaron establece que el censo se realice el 25 de octubre de 2023, que los resultados no sean preliminares sino definitivos, la redistribución económica, el pacto fiscal, la distribución de escaños parlamentarios, el rediseño de circunscripciones y saneamiento del padrón electoral sobre la base de datos censales.

“Hemos estado permanente todos los diputados de Comunidad Ciudadana responsablemente ayer vigilando que se instale la comisión, hemos sido los únicos en plantear que la sesión trabaje de forma permanente por tiempo y materia y por dispensación de trámite.

Seguimos comprometidos a que el censo sea en 2023, lamentablemente el MAS ya sea del ala arcista o evista no tiene la menor intención de respectar a personas que han estado más de 30 días pidiendo censo 2023. Es una absoluta falta de respeto del presidente de la Comisión de Constitución, (Juan José) Jáuregui, que responde a Arce y de Jerges Mercado que ha suspendido la sesión cuando ha prometido públicamente que ayer se iba a producir un proyecto de ley, el MAS quiere una ley de artículo único que consolide el decreto centralista de Arce”, manifestó el diputado.