«El MAS estiró el chicle hasta donde quiso», esas y otras frases del día 33 de paro indefinido

La noche del miércoles el Comité Interinstitucional anunció que luego de las dilaciones desde el Gobierno nacional, ya no es viable realizar el censo en 2023, su propuesta inicial

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

En el trigésimo tercer día de paro indefinido en Santa Cruz, estas fueron algunas de las frases que los representantes del Comité Interinstitucional expresaron, al momento de anunciar que el Censo 2023 no va más.

Vicente Cuéllar – rector de la Uagrm

1- “Hoy (miércoles 23), lamentablemente, podemos sostener con base en el criterio técnico, demostrado por el equipo técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante el año 2023”.

2- “Es una decisión técnica, que ha sido analizada, evaluada, creando escenarios con el equipo técnico”.

3- «Que nuestros parlamentarios sepan: técnicamente es difícil sostener un censo para el año 2023«.

Luis Fernando Camacho – Gobernador de Santa Cruz

4- “Iniciamos esta lucha diciendo que teníamos el respaldo técnico para demostrar que sí se puede (hacer el censo en 2023). Lamentablemente, el Gobierno ha dilatado por siete meses esa situación, que lo hace imposible llevarlo en 2023″.

5- “Necesitamos sacarla la ley. No podemos ser irresponsables de esconder estos datos, de que ya no se puede llevar a cabo el censo en 2023; y que si mañana no es aprobada, nos quedamos sin ley”.

6- “No hemos perdido, sáquense eso de la cabeza. Hemos ganado, hemos cambiado el escenario político en el país. Hemos logrado lo que no se logró en el 2012, que es un pacto fiscal, distribución de los recursos; que es lograr la reorganización de las circunscripciones uninominales para que la ciudad tenga el mismo voto que el campo”.

7- “Lo que hemos vivido los cruceños, durante estos 33 días de paro (hasta el miércoles) no solo deja ese sabor a victoria, que hemos tenido, sino también nos deja un mensaje muy claro: que hemos llegado a esta situación, porque el Movimiento Al Socialismo no quiso dar viabilidad (al censo 2023) durante siete meses, buscando excusas, buscando dilatar”.

8- “Esa va a ser la lucha de las luchas, cuando determinemos cuál es el camino que vamos a seguir como pueblo cruceño, de acuerdo con ese mandato de revisar esa relación del Estado boliviano con Santa Cruz”.

9- Este es el momento en que tenemos que ponerle al Movimiento Al Socialismo un ‘hasta aquí’ y ese ‘hasta aquí’ va a salir de ese estudio y de replantear nuestra relación con el Estado boliviano”

10- “Hemos logrado muchísimo en estos 33 días gracias al pueblo boliviano; lo que no pudieron lograr los políticos en tantos años, lo hizo el pueblo”

Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz

11- “El paro continúa. Todavía tenemos a nuestros parlamentarios que van a estar peleando en un terreno totalmente adverso, pero tienen todo el respaldo de este pueblo y de esta comisión, para que hagan el trabajo”.

12- “Hemos conseguido prácticamente todo lo que buscábamos y más, porque de aquí en adelante Santa Cruz va a fijar el norte del departamento y no será el Gobierno”.

13- “Ya no tiene, el Movimiento Al Socialismo, justificativo alguno para seguir vuelteando las cosas”

14- “Sepan que nosotros hemos extremado esfuerzos, no ha sido una decisión fácil, pero tampoco podíamos ser irresponsables y sostener algo que, en lo técnico ya no era posible”.

15- “El Movimiento Al Socialismo estiró el chicle hasta donde quiso”.

​Evo Morales – Jefe del MAS

16- «Después de 4 muertos, 33 días de saqueos, incendios, violaciones de DDHH y el peor daño a la economía de Santa Cruz y Bolivia, el golpista confeso Luis Fernando Camacho, dice que la fecha del censo no es ‘determinante’. Fue derrotado por la voluntad de trabajo del pueblo cruceño«.

17- ​»Su fracaso demuestra que el paro y el cambio de las fechas del censo fueron producto del cálculo político. Nunca piensan en los más humildes, solo buscan sus intereses. Demandamos que la justicia procese inmediatamente a los causantes de haber causado semejante perjuicio al país».