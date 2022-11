En Argentina, un orureño lidera un importante proyecto para la explotación y tratamiento de litio en Salta

Fuente: https://lapatria.bo

Se trata del ingeniero industrial graduado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y con formación especializada en Data Modelado y análisis para negocios e ingeniería de M.I.T. (Instituto de Tecnología de Massachusetts, EE.UU.), Fernando Erik Villarroel Alcócer, quien por la ardua dedicación desde el inicio de sus estudios se propuso a superarse a sí mismo y fue por ese motivo que al pasar de los años terminó ocupando el cargo de Chief Operating Officer (director de operaciones, traducido en español) y director de operaciones de Lithium South Development Corporation, una empresa con sede en Canadá, que se enfoca en desarrollar el Proyecto de “Litio Norte Hombre Muerto (HMN Li)”, ubicado precisamente en Hombre Muerto, un salar productor de litio en la provincia de Salta – Argentina.

En la izquierda Fernando Villarroel COO de Lithium South, a la derecha nuestro periodista durante la visita / LA PATRIA

LA PATRIA se trasladó hasta la ciudad de Salta con el objetivo de conversar con Fernando, un orureño que realiza una labor destacable fuera de las fronteras bolivianas con 12 años de experiencia en la industria minera en Argentina y además quien dirige el importante proyecto de exploración y extracción del mencionado mineral.

Villarroel cuenta que antes de llegar al lugar y ser quien ahora es, tuvo que empezar desde su propio lugar de origen, y es así que inició trabajos de exploración el salar de Coipasa, localizado en el Oeste de Bolivia y Noreste de Chile, perteneciente al departamento de Oruro en su lado boliviano, y a la comuna de Colchane, Región de Tarapacá en su lado chileno.

La superficie del salar Hombre Muerto en Salta, se puede observar que el terreno no es de color blanco como se conocen los dos salares conocidos en Bolivia / LA PATRIA

“Yo vengo trabajando con litio desde el 2005, comenzamos en un proyecto conjunto entre la UTO y la Gobernación de Oruro, para hacer un análisis de las oportunidades y posibilidades que tenía el salar de Coipasa, en ese momento, parte del trabajo era el desarrollar alternativas y buscar posibles socios, de manera interesante encontramos muchas puertas y posibilidades de inversión en el litio. Por una cuestión de decisiones estratégicas del Gobierno, en ese momento no se puedo continuar con una de esas opciones y más adelante el entonces CEO de la empresa Lithium Américas me conoce y me invita a formar parte de su equipo y en ese momento me trasladé hasta Argentina”, relató el experto.

Fernando señala que en ese entonces aún tenía dudas sobre el tema del litio y mucho por conocer. Por lo cual la mencionada empresa decidió ofrecerle un trabajo y además trasladarse al vecino país de Argentina para iniciar con el proyecto Cauchari. En ese momento él fue el primer ingeniero en llevar acabo esa labor, la cual le ayudó demasiado a aprender sobre el manejo de proyectos mineros y además el manejo de proyectos para una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Canadá.

Uno de los pozos instalados para la exploración del litio / LA PATRIA

Son más de diez años que Fernando vive en Argentina y se posicionó como un destacado ingeniero y director de operaciones en el proyecto que hasta la actualidad ya cursa la fase de exploración, con al menos cuatro pozos instalados y por ende un campamento equipado con lo necesario para los trabajadores que temporalmente pernoctan en ese lugar, el cual está aproximadamente a seis horas de la ciudad salteña.

Durante una entrevista que este medio tuvo con Villarroel, mencionó que además es presidente de EON Minerals Inc., una empresa que se dedica a brindar soluciones para el procesamiento de salmueras de litio y la producción de materiales del mencionado mineral.

En la imagen se muestra al lado derecho a Fernando Villarroel junto al QP Qualified Person (QP, persona calificada), Mark King , quien valida todo el proceso que realiza la empresa; conjuntamente con dos de los trabajadores que son parte del proyecto / LA PATRIA Inspección de los llamados testigos (muestras de lo que existe en el terreno del salar), luego de la extracción en los pozos / LA PATRIA

“Yo siempre imaginaba que tenía que ser algo más, desde siempre yo quería y sabía que debía que debía ser algo más, aún tengo mucho para hacer, mucho espacio para desarrollar y para mí, esto que vivo, no es el fin del camino, es simplemente una etapa más en muchas cosas que quiero y sé que voy a desarrollar”, aseguró Villarroel.

Finalmente, en la primera parte de la entrevista realizada al orureño destacado, recomendó e instó a los jóvenes que están iniciando en el camino de la vida profesional, incluso a quienes siguen estudiando, a soñar en grande, no rendirse en cumplir lo que se proponen y por supuesto trabajar por ello que añoran ser en la vida.

/MDCB