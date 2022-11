Evistas critican al Ejecutivo por plantear día de encuesta un 23 de marzo, Día del Mar

Las pugnas internas en el MAS llegan a la planificación del censo nacional de población y vivienda. El diputado del “ala evista” Héctor Arce calificó de “chambonada” (desacierto) que el empadronamiento censal se haya previsto para el 23 de marzo de 2024, Día del Mar en Bolivia.

“Los desfiles por el Día del Mar, que se hacen en todas las regiones, son actividades importantes que se hacen para fortalecer el espíritu de reivindicación marítima. Nuevamente vemos una chambonada de la autoridades que han fijado esa fecha para realizar el censo de población y vivienda”, lamentó el diputado, según reporte de Brújula Digital.

El presidente Luis Arce determinó mediante un decreto supremo que el censo nacional se realizará el 23 de marzo, día festivo de reivindicación marítima, mientras la redistribución de ingresos se realizará en septiembre del mismo año en base a resultados preliminares.

Actividades

“El 23 de marzo los bolivianos recordamos el Día del Mar. En todos los municipios se realizan actos. Definir esa fecha, ha sido una chambonada. No sé si no se dieron cuenta o no planificaron bien”, cuestionó Arce.

El Gobierno defiende la planificación que hizo para este fin porque habría sido recomendada por la comisión técnica que analizó el cronograma en Trinidad.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, informó que los proyectos de ley presentados sobre el censo fueron remitidos a la comisión respectiva para su tratamiento.

“Ante la insistencia de grupos movilizados, que no confían en el Decreto 4824, ratificamos el compromiso para emitir una ley del censo”, aclaró Mercado.