Evo: el MAS garantiza “luna llena” para el país, pero los “medialuneros” buscan debilitar al Gobierno

“Qué media luna, yo digo gracias al MAS-IPSP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, luna llena garantizamos, qué media luna. Ahora los medialuneros otra vez empezando con cualquier pretexto de debilitar a nuestro Gobierno, desgastar al MAS-IPSP, perjudicar los avances, a la derecha no le interesa el desarrollo”, manifestó Morales.

Dijo que durante su gobierno la “media luna” de Santa Cruz intentó dividir el país en 2008 y ahora las concentraciones en la región cruceña busca debilitar al gobierno de Arce y perjudicar al MAS.

En ese sentido, el líder del MAS remarcó que la concentración con militantes de su partido en Pando, tiene el objetivo de defender el proceso de cambio y al actual Gobierno, ante estas nuevas amenazas de parte de grupos del Comité pro Santa Cruz.

“Por eso hermanos y hermanas las concentraciones, para que esos grupos no perjudiquen al Gobierno nacional, no perjudiquen a nuestra revolución democrática cultural y no destrocen al Estado Plurinacional”, refirió.

Morales cuestionó el paro cívico porque afecta a las personas que viven del trabajo diario. Sin embargo, destacó el cerco del Bloqueo Oriente del MAS por realizar el cerco a Santa Cruz, en rechazo de la medida de los cívicos.

Respecto a la pelea interna en el MAS, el exmandatario reiteró que no se podrá dividir al MAS, pero dijo que traidores no faltan, porque hay quienes están por convicción y otros por ambición.