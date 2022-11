Gobernación tarijeña apagó más de 35 incendios a lo largo del 2022

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

La gobernación apagó más de 35 incendios forestales a lo largo de este año en coordinación con los municipios donde se presentaron los focos de calor, además con la participación de militares, policías y bomberos.

En lo que va del departamento tenemos más de 35 incendios que hemos apagado en todo el departamento, en este momento estamos con fuego en Chajlla, municipio de O’Connor, cerquita a la

Reserva de Tariquía, confirmó el Secretario de Medio Ambiente, Efraín Rivera Gutiérrez.

En San Telmo, Distrito 11 en la segunda Sección de Arce, Bermejo, está Urucurenda, Los Pozos y en Turumayo alrededor de 150 hectáreas, según se monitoreó en el satélite, que ha sido ocasionado por Todos Santos, dejaron unas velitas encendidas ahí.

“Vino el viento del sur y ha provocado el incendio, según se coordinó esos son los focos activos, hemos reportado hasta la fecha”, sostuvo al añadir que son más de 7 mil hectáreas que sea devastado a consecuencia del fuego en el departamento en este año.

El funcionario dijo que la gobernación, en cuanto se interioza de un incendio se pone en contacto con el municipio, de manera de coordinar acciones para enfrentar de mejor manera el problema, en un trabajo conjunto.

“Lo que nos indigna y lo reprochamos y criticamos es a la cabeza del sector, al Viceministerio de Defensa, al señor Calvimontes, que declara cosas que no corresponden, después se dedica a dar conferencias de prensa vía teléfono”, cuestionó.

“Vía teléfono no se puede apagar un incendio, ellos como cabeza de sector, como Ministerio, que maneja la ley, que les da potestad de trabajar en todo el país, en todos los factores adversos, debería hacer es coordinar con la gobernación, acercarse y no criticar”, respondió.

Lo único que hace es pedirnos los reportes dar su conferencia de prensa conminándonos a nosotros, que hagamos la actividad, nosotros estamos trabajando permanentemente, estamos las 24 horas en red, los 365 días del año en todos los fenómenos naturales, siguió.

No puede venir a decirnos que no le ponemos atención cuando es él quien no pone atención, se lo llevó el helicóptero, si vuelve seguramente dará una vuelta de paseo con el viceministro, va dar conferencia de prensa y se va ir, eso es lo que siempre a hecho, añadió.

EL APUNTE

Gobierno trajo ayuda contra los incendios

El Viceministerio de Comunicación del gobierno informó de la llegada del Viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes, con ayuda para enfrentar los incendios, llegaron a la pista de Bermejo bomberos voluntarios desde Santa Cruz.

Asimismo 4 instructores y 29 rescatistas que apoyarán en las tareas de control del fuego en aquella región que no sabía tener este tipo de problemas porque permanentemente sabia estar lloviendo, cosa que en este año no ocurrió.