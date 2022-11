Gobierno dice que puede “demostrar con números” al vicegobernador que no se centralizan las recaudaciones

Después de que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, rechazara las cifras expuestas por el Ministerio de Economía y afirmara que Santa Cruz recibe mucho menos recursos de los que aporta, desde dicha cartera de Estado refutaron sus declaraciones y negaron la centralización de las recaudaciones hacia las arcas del Estado central, a tiempo de exponer que pueden demostrar esto con números.

“De 100 bolivianos que se recauda en Santa Cruz, retorna al departamento de Santa Cruz 123 bolivianos. ¿Eso qué significa? que todo lo que Santa Cruz da, vuelve al departamento y el Tesoro, adicionalmente, le da y no pueden decir que Santa Cruz no tiene los recursos necesarios”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, tema que fue detonante de la reacción del vicegobernador.

Aguilera expuso que Santa Cruz aporta el 34,2% del PIB Nacional, cifra que es igual a $us 12.335 millones o Bs 85.990 millones. Sin embargo, observó que el Gobierno entrega a la región el 3,18% del Presupuesto General del Estado, es decir, Bs 235.090. “Dicho de otro modo, se le devuelven a Santa Cruz Bs 8,71 por cada Bs 100 Bs que aporta, lejos de la relación 100-123 que indica el ministro de Economía”, fue su descargo.

Contabilidad Fiscal

Ante este escenario, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, aclaró que no se debe confundir la recaudación tributaria del departamento de Santa Cruz con lo que se produce en la región y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

“Es muy distinta la producción de bienes y servicios que se calcula en el Producto Interno Bruto a la recaudación tributaria. Lo que nosotros nos referimos es que del 100% de la recaudación tributaria que genera el departamento, ellos reciben 123%, es decir que reciben mucho más de lo que generan”, puntualizó el viceministro.

Para Mamani no se trata de un debate de quién tributa más o menos, sino que las recaudaciones están en función con el desempeño económico de cada región.

“Nosotros le podemos demostrar con números al vicegobernador, aparte de las inversiones, el Gobierno Central tiene obligaciones estatales porque, ¿Quién paga los sueldos del personal médico en Santa Cruz? Es el Gobierno Central ¿Quién paga a los maestros, ¿Quién paga la seguridad física?, es el Gobierno Central”, complementó Mamani.

Desde el Ministerio reportaron que los recursos que el Estado recauda por concepto de impuestos en todos los departamentos del país son devueltos a las regiones a través de la coparticipación tributaria, pero también parte de esos recursos se destinan a la construcción y mantenimiento de hospitales, unidades educativas; pago de sueldos y salarios a maestros y personal de salud, entre otras necesidades.

Deuda histórica

No obstante, el vicegobernador recordó que existen deudas históricas del Gobierno para con Santa Cruz y estas no solo pasan en materia de educación o salud, sectores en los que faltan ítems para atender a la población, sino que hay antiguos proyectos no impulsados por el Estado como el HUB Viru Viru, Puerto Busch, el Proyecto Múltiple Rositas o la conexión de la vía férrea con el occidente. “La realidad de todo esto, es que a Santa Cruz se le debe, y se le debe mucho”, concluyó

El ministro Montenegro informó que por la recuperación de la economía se está generando más recaudación tributaria; sin embargo, por las medidas de presión en Santa Cruz se reflejará en una reducción de las recaudaciones, no solo en el departamento, sino también en las demás regiones porque la coparticipación se redistribuye a nivel nacional.