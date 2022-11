Gritos, abrazos, lágrimas de alegría y la sirena de un carro bombero en el emotivo reencuentro entre los 15 liberados y sus familiares

Al salir, Josué Moisés lo primero que hizo fue abrazar a su madre, Sulma Torres, que lloraba de alegría. Luego se subió al carro de bomberos para festejar por su liberación junto a los otros voluntarios. “Me acusaron, pero no tuvieron pruebas. Yo soy inocente de todos los cargos, que me acusaron. Gracias a los bomberos que me ayudaron”, dijo a los medios.