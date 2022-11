Guardaparques piden a viceministro que presente pruebas o que se retracte por acusarlos de provocar incendios

Fuente: El Deber

“Ha dicho barbaridades, macanas, en vez de velar por nosotros, estamos bravos. Son buenos para decir cualquier cosa, y no para gestionar combustible, al menos el Sernap, desde enero no nos ha dotado con un solo litro de combustible, ni siquiera para la emergencia. Defensa Civil sí nos dio, pero no es suficiente», dijo uno de los guardaparques, y agregó que si no fuera por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), no podrían operar. «Sin la ayuda de las fundaciones, seguiríamos apagando incendios con las botas huecas», cuestionó.