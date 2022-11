Horóscopo con Josie Diez Canseco para el jueves 17 de noviembre de 2022

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): No te dejes llevar por tu carácter vehemente, sé más tolerante con el ser amado. No te distraigas, será un día de nuevos trabajos, un olvido te acarrearía problemas. Tu número de la suerte de hoy es 6.

Fuente: whatthegirl.com

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Hoy es un día muy favorable en tu vida afectiva, los sentimientos se afianzarán. Día de oportunidades de inversión y propuestas de nuevos proyectos, tu economía mejorará. Tu número de la suerte de hoy es 14.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Día de desacuerdos sentimentales, todos los problemas los superarás con diálogo. Laboralmente, tendrás retrasos que se solucionarán en el transcurso del día. Tu número de la suerte de hoy es 3.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Los comentarios maliciosos sobre la persona que amas te incomodarán y te harán dudar. Cambios repentinos en tu trabajo te harán sentir inseguro de tu estabilidad, tranquilízate. Tu número de la suerte de hoy es 21.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Hoy conseguirás lo que quieras, pero tus caprichos pueden molestar al ser amado. Alguien cercano a tu entorno familiar te ofrecerá una sociedad muy beneficiosa, acepta. Tu número de la suerte de hoy es 8.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Estás malhumorado, habla con el ser amado y pondrás fin a tu malestar. No hables de negocios hoy, ten claro lo que esperas de esa inversión antes de dar una respuesta. Tu número de la suerte de hoy es 11.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Después de muchos intentos podrás conversar con la persona que amas. Laboralmente, todo se mantendrá estable, pero de un momento a otro podrías tener más trabajo. Tu número de la suerte de hoy es 9.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Tu vida amorosa está llena de altibajos que te harán pensar que te has equivocado. Debes trabajar en proyectos realistas y dejar de lado lo que no te da resultado. Tu número de la suerte de hoy es 13.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Has hecho promesas y ahora no estás seguro de poderlas cumplir, no te angusties. Hoy al fin podrás terminar con trabajos que por diversos motivos quedaban postergados. Tu número de la suerte de hoy es 4.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): No encuentras explicación para la actitud fría del ser amado, conversa y aclara tus dudas. Cuidado con quienes comentes tus planes, podrían copiarse tus ideas. Tu número de la suerte de hoy es 18.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Hoy el ser amado te dará una noticia que te hará muy feliz, pues traerá bienestar a tu vida. Tendrás una sensación de bienestar interior que te dará fuerza para alcanzar tus objetivos. Tu número de la suerte de hoy es 20.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Afectivamente, te va de maravilla, seguirás disfrutando del amor. Hoy hablarás con un amigo de tus planes personales, se pondrán de acuerdo para trabajar en sociedad. Tu número de la suerte de hoy es 12.