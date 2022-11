Increíble, perro sorprende por su habilidad de trepar paredes

XIMENA ILLANES

Fuente: Unitel

Trepar paredes es una habilidad que pocos animales suelen tener, pero un perro sorprendió con esta acción al entrar a una casa trepando una pared.

Un usuario capturó el asombroso momento en el que se ve al can en la calle acercándose al lugar que parece ser su casa. El animal no espera que le abran las puertas ni siquiera ladra, solo mira la pared y como si analizara la situación en cuestión de segundos trepa los cimientos hasta que logra pasar al otro lado.

En las imágenes, el animal solo hace un pequeño esfuerzo casi llegando a la cima y por lo que se ve no sufre ninguna lesión. Con el audio “¿Cuando me preguntan cómo somos en Santa Cruz?” el usuario acompañó el video de TikTok que lleva más de 64 mil reproducciones y más de 2.300 me gusta.