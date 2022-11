Indiana Jones 5 se reescribió para abordar adecuadamente la edad de Harrison Ford

El director James Mangold ha dicho que Indiana Jones 5 ha sido reescrita para que la edad de Harrison Ford se integre mejor en el guion de la película. La esperada secuela será la última aparición de Ford en la franquicia después de cuatro salidas anteriores como el icónico arqueólogo. Aunque los detalles de la película se han mantenido en secreto, la película será la primera que no será dirigida por Steven Spielberg, y Mangold, de Logan, se pondrá detrás de la cámara. Además de Ford, la película contará con el regreso de John Rhys-Davies como el habitual de la serie, Sallah, y con una serie de nuevos actores, entre los que se encuentran Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge, que se unirán a la última salida de Indy.

Sin embargo, aunque no cabe duda de que se trata de un esfuerzo emocionante para Mangold, había ciertas cosas que el director quería asegurarse de que el último capítulo de Indiana Jones abordara. Durante una entrevista con Empire, Mangold describe cómo se reescribió el guión de la película para asegurarse de que abordaba correctamente la edad de Ford. Mira lo que Mangold compartió a continuación:

«Se volvió realmente importante para mí averiguar cómo hacer de esta una película sobre un héroe al atardecer. Las cuestiones que planteé sobre la edad de Indy no eran cosas que creía que se estaban tratando en el material que se estaba desarrollando en ese momento. Había chistes de «viejos», pero el material en sí no trataba de ello. Para mí, cualquiera que sea tu mayor responsabilidad, debes volar directamente hacia eso. Si intentas fingir que no está ahí, acabas recibiendo hondas y flechas durante todo el camino».