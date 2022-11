INE aseguró que para el censo de 2012 se hizo la actualización cartográfica hasta que Arce dijo lo contrario

Fuente: El Deber

El Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguró que la entidad realizó la actualización cartográfica necesaria para el censo de 2012 hasta horas después de que el presidente Luis Arce confirmara que esa actividad no se llevó a cabo.

“El 21 de julio de 2021 establecimos que el Censo de Población y Vivienda se realizaría el 16 de noviembre de 2022. Se cumplieron las tareas necesarias para avanzar en este sentido; sin embargo, en esta etapa identificamos que en el censo de 2012 no se hizo la actualización cartográfica ”, informó el Jefe de Estado cerca de la medianoche del 11 de noviembre de este año, antes de anunciar un nuevo decreto que fijaría la fecha de la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024.

Para el censo de 2012, la actualización cartográfica se apoyó en imágenes satelitales, mapas de referencia digitales de 2001 y reportes de algunos dirigentes de comunidades rurales, todo lo cual puede ser complementario, “pero no un sustituto al trabajo de campo ”, aseveró Juan Carlos Núñez, director de Fundación Jubileo, una de las instituciones que a través de la Ruta del Censo acompañó el proceso.

La falta de una actualización cartográfica causó que “comunidades, barrios, zonas completas en el país no sean censadas, porque les faltó boletas” el día del operativo. En Caranavi faltaron 2.000 boletas para cubrir a la población y lo mismo ocurrió en Quillacollo, Teoponte, Patacamaya, Mapiri, en Nor y Sud Cinti y otros municipios, provincias y departamentos que no contaron con el material necesario para ser plenamente tomados en cuenta en el proceso censal, sostuvo.