José Luis Santistevan: Qué sentido tiene hacer censo 2024 si los resultados van a aplicarse para el 2030

El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, en entrevista con Asuntos Centrales, expresó su preocupación por las trabas que se siguen poniendo desde el poder central para la aprobación de la ley de censo, dejando en evidencia que al gobierno no le interesa hacer un censo principalmente por la redistribución de escaños para la gestión 2025.

“El gobierno nunca ha querido censo por un tema de orden político. Nos dimos cuenta que nunca quiso censo y empezaron las medidas de presión. El otro tema de fondo es el ingrediente político, todos los temas de políticas de estado se toma como acción de perpetuidad de poder. No son los recursos, ni la fecha, el tema de fondo es la nueva reconfiguración electoral del país, el gobierno no quiere ley”, puntualizó Santistevan.

Mencionó que el gobierno en el Decreto Supremo 4824 solamente establece datos preliminares para recursos “sabiendo el ministro de planificación y el presidente del Estado que los datos preliminares no sirven para distribuir escaños, es decir el TSE no los acepta”.

Santistevan identificó que hay tres elementos centrales para que el MAS no quiera ley: “primero, no quiere ley porque le va resultar un problema tener una ley para el 2024 y 2025 porque es un proceso electoral, hacer caso omiso en la ley. Segundo, no quiere reconfiguración de escaños entre departamentos porque sabe que hay tres o cuatro departamentos que van a perder de a un parlamentario y probablemente suba en la región metropolitana cochabambina, cruceña, tres en Santa Cruz, mínimo y uno en Cochabamba, probablemente uno en El Alto, pero eso está en duda”, señaló.

Con estos resultados en la redistribución parlamentaria, Santistevan asegura que el MAS perdería donde tiene mayoría absoluta y saca hasta 2/3: en Potosí, Oruro, Chuquisaca y Beni y una parte de Pando, por esa razón es que considera que no se quiere un censo.

“Nunca fue tema de debate el censo, ni siquiera con Evo Morales. Otro elemento es la definición de las circunscripciones uninominales, eso que se viene reclamando en la ley 421, hay una reconfiguración mal elaborada a partir de los departamentos, eso también se iba a revisar. El tercer punto es la actualización del padrón, no es un nuevo padrón es la actualización del actual padrón”, afirmó al señalar las veces que se han ido cambiando las fechas del censo mediante decreto.

“El censo ha sido tomado por el gobierno como una acción de reproducir poder, por eso es que tengo serias dudas que haya ley, que quiera censo el gobierno. Desgraciadamente el estado está des institucionalizado. Al INE nunca se les dijo nada, se los protegió. A partir de ahí en Santa Cruz se debe repensar cómo llevar esto adelante”, señaló.

El abogado señaló que la cuestión de recursos está regulada por la ley marco de autonomía. “El tema de fondo es que el 146 de la constitución establece que se hace la distribución de curules, pero no dice para qué periodo constitucional. Los resultados del censo van a salir el 2024 y el gobierno habló solo de entregar recursos en septiembre del 2024. Qué sentido tiene hacer censo en 2024 si los resultados los va aplicar en el 2030, es un absurdo”, subrayó Santistevan.

Respecto a las pugnas internas del Movimiento al Socialismo, el abogado considera que “hay un quiebre político por demostrar hegemonía, no es el problema los problemas internos del MAS, el problema es que está el país entre medio, han mezclado los problemas del MAS a la gestión pública.

Están jugando con nosotros los bolivianos, tenemos que tener en Santa Cruz claridad para salir de esto. Esto puede entrar a una gravedad y la gente no se va salir de las calles. Evo Morales no quiere que siga el orden democrático, está perforando la constitución y leyes para agravar conflictos”, consideró.

A su criterio la Asamblea Legislativa Plurinacional debió dictar una ley con un solo artículo “diciendo para qué periodo la aplicación de los datos del censo, porque la constitución y la ley marco no establecen para qué periodo”, subrayó el abogado constitucionalista.