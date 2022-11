La cafeína afecta a la altura, y meterse los dedos en la nariz, al Alzheimer

El mundo de la ciencia es tan apasionante como el de la tecnología, de hecho suelen ir de la mano, ya que muchos de los descubrimientos científicos encuentran su aplicación práctica en la tecnología. Ese es el motivo por el que cada día consumimos cientos de artículos de las más diversas revistas científicas, para estar siempre al día de lo que se mueve en el sector.

El caso es que durante los últimos siente días me he encontrado con dos estudios que realmente me han afectado. Uno de ellos indica que meterse el dedo en la nariz aumenta el riesgo de padecer Alzheimer, y el otro afirma que la cafeína durante el embarazo afecta a la altura de los niños.

En el primer caso hablamos de un estudio realizado por la Universidad de Griffith, donde comentan la importancia de mantener la protección de nuestras fosas nasales, ya que muchas bacterias podrían entrar por allí y afectar al funcionamiento del cerebro. De hecho, el estudio analiza si las baterías que entran por la nariz pueden ser las causantes de algunos tipos de demencia, y parece ser que sí.

En el segundo estudio tenemos a la cafeína como protagonista. La comentan en gizmodo, donde podemos leer que las mujeres que bebieron café durante el primer trimestre del embarazo tuvieron hijos un poco más bajos que el resto. La relación puede leerse en el estudio publicado en jamanetwork.com.

Aunque los estudios se basan en estadísticas, son un primer paso para llegar a conclusiones importantes sobre nuestra salud, conclusiones que luego se meten en un chip para que nuestro reloj nos diga si lo estamos haciendo bien para envejecer sin muchos problemas.