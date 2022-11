La COR de El Alto se decepciona de la concejal Furuya

La concejal del MAS no asistió a la reunión ampliada de la Asamblea de la Alteñidad.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se decepcionan de la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Fabiola Furuya Gonzales en quien supuestamente confiaban más pero ahora andan desilusionados porque supuestamente desconoce el trabajo de las organizaciones sindicales.

“Fabiola Furuya conoce muy bien el tema orgánico, yo lamento mucho las apreciaciones que ahora tiene ella. Más al contrario, gracias al voto de las alteñas y alteños ella está donde está, pero lamentablemente no está a la altura de las necesidades que tiene el pueblo alteño y no ha cumplido con la ciudad de El Alto”, afirmó el secretario ejecutivo de la COR alteña, Marcelo Mayta.

La reacción surge luego que la concejal Furuya, no asistió al informe convocado por la Asamblea de la Alteñidad que se realizó en el Teatro Raúl Salmón de la Alcaldía Quemada el lunes en la mañana y ella argumenta de que no fue porque hay un “fraccionamiento” de las organizaciones sociales de El Alto.

Para el máximo dirigente de los trabajadores alteños, la concejal usa “excusas para no presentar su informe de cara al pueblo alteño y sospecha que ella ya responde al ala del ´evismo´ y no al pueblo alteño”, dijo en referencia al dirigente cocalero del Chapare Evo Morales.

“Evidente, es una excusa más, parece que están haciendo caso al dedazo del jefazo (Morales). En vedad lamentamos que responda a esos intereses del Chapare (Cochabamba). En el caso de la concejal Wilma Alanoca, podemos esperar cualquier cosa, pero para nosotros la concejal Furuya era una persona rescatable por el tema del pluralismo”, dijo.

La concejal del MAS Fabiola Furuya, abrió la posibilidad de dar un informe de su gestión en el cargo, siempre y cuando haya “unidad” en las organizaciones sociales que ahora son parte de la Asamblea de la Alteñidad.

“Sin bien faltan algunas organizaciones, la COR aglutina a más de 70 organizaciones de todas las áreas, no hay fraccionamiento como la concejal Furuya asegura. Hay algunas organizaciones de padres de familia que es apoyada por la señora concejal, de la misma manera la familia gremial, la COR es orgánica que tiene sus tres federaciones de gremiales y cada día sumamos más organizaciones”, detalló Mayta.

Las organizaciones que componen la Asamblea de la Alteñidad, también determinaron declarar “traidores” al pueblo alteño a las autoridades que no asistieron al evento.

PIDE “UNIDAD”

Por su parte, la concejal del MAS, Fabiola Furuya, pidió “unidad” a todas la organizaciones sociales de El Alto, y que sean tomada en cuenta en la Asamblea de la Alteñidad.

“Yo respeto a todas las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, sin embargo, hemos visto que muchas organizaciones se han expresado sobre esta Asamblea de la Alteñidad, hemos visto varias “fracciones”. No queremos fracturar a la ciudad de El Alto”, afirmó.

Sobre el tema del Cabildo Alteño, convocado para el 30 de noviembre, Furuya aseguró que es positivo, pero cree que presidente Luis Arce Catacora, no podrá asistir por su copada agenda.

“Es por eso que esta concejal no ha asistido, porque los otros sectores dicen que tiene que venir aquí, tiene que ir allá. Sobre el cabildo el 30 de noviembre, me parece importante… Y sobre la invitación al presidente Arce, no sé si su agenda como Mandatario se lo permita, esperemos que sí”, agregó.