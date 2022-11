La Iglesia llama a la cordura y a un diálogo sincero para pacificar al país

Fernando Rojas Moreno

Fuente: El Deber

“La dureza de corazón y la oscuridad en los propios intereses e ideas no logrará que se resuelvan los conflictos. Solo el verdadero amor en medio de esta situación de violencia, el mirarnos como hermanos y no como enemigos, logrará un desenlace pacífico del conflicto que nos aflige a todos”, recapacitó el Obispo.

Recordó que hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. “A veces la vida cristiana no se nos nota nada porque decimos ser cristianos, pero somos violentos, intolerantes; nos olvidamos de los pobres, tenemos dinero para otras tantas cosas, pero para ayudar a una persona necesitada no tenemos”, expresó, al indicar que vivimos en un mundo de enormes desigualdades que nos olvidamos de los pobres, no los tenemos en cuenta y los descartamos.