La Liga Nacional de futsal tendrá nuevo campeón

El tarijeño San Martín quedó eliminado y no podrá defender su corona. Los cruces de semifinalistas son: Víctor Muriel vs. Petrolero y CRE vs. Fantasmas Morales Moralitos

Fuente: Futsal Bolivia

El club cochabambino Víctor Muriel vs. el yacuibeño Petrolero y el cruceño CRE vs. el orureño Fantasmas Morales Moralitos, son los cruces de semifinales para definir al nuevo campeón de la Liga Nacional de Fútbol de Salón tras la eliminación del vigente monarca, el tarijeño San Martín de Porres.

En la semana se disputaron los tres últimos partidos que faltaban por el Grupo 2 de la segunda fase.

CRE jugó dos encuentros con una derrota ante el potosino Concepción (4-6) y un triunfo sobre Petrolero (2-1), mientras que el restante encuentro lo ganó el representante de Yacuiba a San Martín (7-5).

Con estos resultados la serie quedó de la siguiente manera: Petrolero y CRE (ambos con 10), San Martín y Concepción (7).

Como solo los dos primeros pasan a “semis” el vigente campeón quedó eliminado sin chances de poder defender su corona.

Las ‘semis’

El Grupo 1 ya tenía a sus dos semifinalistas definidos: Fantasmas Morales Moralitos y Víctor Muriel.

Los duelos serán de los primeros contra los segundos de la otra serie con partidos de ida y vuelta.

“En la semana que viene se jugarán las semifinales, mientras que la final, que igual será de ida y vuelta, está programado para jugarse el 9 y 16 de diciembre”, explicó Errol Mendoza, presidente de la Comisión de Futsal Bolivia.

El ganador de este torneo representará al país en la Copa Libertadores de América 2023.