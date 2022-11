La millonaria multa que le aplicará Manchester United a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones

En la previa del Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo lanzó explosivas declaraciones públicas contra su club, Manchester United, y que le traerán severas consecuencias luego de haber criticado con dureza a los directivos y director técnico. “Me siento traicionado”, dijo el astro portugués, entre otras picantes frases, en una entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV.

La repercusión que tuvo la nota con el futbolista de 37 años, quien está enfocado en la Copa del Mundo con el seleccionado portugués, tuvo enormes repercusiones y las autoridades del club inglés ya se están asesorando con abogados para sancionarlo económicamente. De hecho, el medio británico Daily Star aseguró que la multa ascendería al millón de libras esterlinas (unos 1.5 millones de euros). Esta cifra representaría unas dos semanas de salario de CR7.

Por su parte, el United sacó un comunicado oficial luego del escándalo generado por su jugador estrella y optó por aquietar las aguas y tomarse un tiempo para definir la sanción. “El club está al tanto de la entrevista que concedió Cristiano Ronaldo en Inglaterra y considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, señalaron los Diablos Rojos en su página web.

La entrevista completa saldrá este jueves, pero los fragmentos que se revelaron como adelanto el domingo 13 de noviembre fueron contundentes y generó un malestar muy grande en la comunidad de Manchester. “Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, finalizó el texto del United.

El futuro del Bicho en Manchester parece estar sentenciado con este episodio y una vez que finalice el Mundial se verán los términos de su salida. Este año, el delantero nacido en Madeira tuvo varias actitudes reprochables contra su entrenador, Erik Ten Hag, y sus compañeros al abandonar el banco de suplentes en el partido ante Tottenham del 19 de octubre. Ronaldo apenas fue titular en cuatro de los 14 partidos de la Premier League en la presente temporada y marcó solamente un gol.

La relación con el DT neerlandés está quebrada desde hace tiempo y ahora también rompió lazos con los dirigentes que lo repatriaron luego de su salida al Real Madrid en 2009. Información publicada en The Telegraph da cuenta que el vestuario está dividido, que hay compañeros que ya no toleran su mal comportamiento y que “no se derramarán lágrimas” si el portugués arma las valijas y se marcha.

Las fuertes declaraciones de Cristiano Ronaldo

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, soltó, convencido. Cristiano aceptó que la famosa oferta para desembarcar en el City existió, y que utilizó a Sir Alex Ferguson como fuente de consulta. “Seguí mi corazón. Él me dijo: ‘Es imposible que vengas al Manchester City’, y yo dije: ‘Está bien, jefe’”, detalló la conversación. La huella que había dejado en su primera etapa en el Man U (10 títulos, incluida una Champions League) representaban un obstáculo para un hipotético salto a la otra acera de la ciudad. Pero su regreso al club que lo catapultó no fue lo que esperaba. “El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”, acusó.

Su respuesta a las críticas de su ex compañero Wayne Rooney, quien lo calificó como “una distracción no deseada”

“No sé por qué me critica tanto… Probablemente porque terminó su carrera y todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es verdad…”.