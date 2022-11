“La Policía vio todo y no me ayudó”, denuncia periodista atacado por turba en La Guardia

“Hasta ese lugar llegaron unas 50 o 100 personas. Yo salgo con los brazos en alto , levantando mi micrófono en la mano y digo ‘Soy periodista de Unitel, soy de la prensa’. Uno de ellos me dio un p alazo en la cabeza y comenzaron a arrojarme piedras ”, contó.

Los agresores le fracturaron dos dedos para que suelte el micrófono y comenzaron a golpearlo y robarle sus pertenencias. Rocabado temió por su vida.

“Lo que más me duele es que todo ocurrió a 20 metros de la Policía, habían tres patrullas ahí mirando. No hicieron nada para levantarme, viendo que me estaban linchando prácticamente”, contó Rocabado desde la camilla de un centro de salud.

En tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un breve comunicado, en redes sociales, condenando la violenta agresión contra el periodista de Unitel y exigió al Ministerio Público una investigación para sancionar a los atacantes.