La producción de uva para la venta y vinífera por heladas caerá en 50%

Se estima una pérdida de unos 100 millones en ambas variedades, habrá poca presencia de uva en el mercado como para las bodegas, según José Luis Sánchez Caro.

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

Los productores de uva de Uriondo y Cercado estiman una pérdida aproximada por las heladas de octubre y noviembre, en unos 100 millones de bolivianos, unos 50 millones en la uva como fruta y otro monto igual por la variedad vinífera.

“Estamos hablando de 3.700 hectáreas en producción, de las cuales el 50% ha sido afectada por un primer momento de helada y después una consecuencia de fríos, que no han permitido que la planta desarrolle en plenitud”.

La confirmación es del directivo de los productores de uva, José Luis Sánchez Caro, al indicar quesi bien ahora hay un buen nivel de brotación, el fruto como tal en los viñedos, los racimos han sido adromilados y la recuperación ha sido mínima.

Los productores trabajaron en tratamientos fitosanitarios para fortalecer el producto, pero no tuvo respuesta, hay una pérdida del 50%, las uvas tempraneras en diciembre ya debían estar saliendo al mercado en Cercado y Uriondo, pero no ocurrirá así, anticipó.

El municipio de Uriondo sacó un reporte de pérdidas casi con los mismos montos, los productores lo ratificaron, los recursos del municipio no son suficientes, el alcalde hizo una kermese para recaudar fondos sin respuesta de gobierno ni gobernación, acotó.

Los productores están solos, ha eso debe sumarse que el agua para riego se secó, algunos sobreviven con pozos y goteo, la mayoría está rezando a Dios para que haya agua y riego, añadió al reiterar la pérdida en uva para mercado de unos 50 millones de bolivianos.

En cuanto a la uva vinífera la perdida tiene casi el mismo monto, una primera helada fue en octubre, posteriormente los primeros días de noviembre también hubo una serie de heladas que terminaron de afectar los viñedos, remarcó.

La variedad vinífera también fue afectada en un 50% casi en un monto similar, la uva tendrá poca presencia en el mercado y tampoco habrá en cantidades adecuadas para proveer a las bodegas y producir vinos y singanis, prosiguió.

Se trata de 3.700 familias productoras afectadas, solo en el departamento de Tarija, no creció mucho la frontera agrícola, añadió al reconocer que solo tendrán la mitad de la capacidad productiva tanto en uva para el mercado como las bodegas.

EL DATO

Pese a todo los productores no están perdidos y que no van a producir, esperan que en diciembre, el gobierno no autorice el ingreso de uva del Perú, a través de las guías de autorización, eso sería lapidario para los productores nacionales.

“Con eso ya nos destrozarían la producción, hemos pedido al gobierno nacional que tenga capacidad y conocimiento y no emita las guías, desde el Senasag y eso les permita defenderse con la poca producción que tendrán”, concluyó.