La sexta ola de contagios de Covid-19 podría iniciar en enero, según Sedes La Paz

La autoridad en salud aclaró que la pandemia del coronavirus aún no fue superada y que continuará generando “muchos problemas”.

Zenobia Mamani

Fuente: Red Uno

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz estima que en enero de 2023 iniciará la sexta ola de contagios de coronavirus debido a que en las fiestas de fin de año se registrarán aglomeraciones de personas que derivará en una nueva ola de casos.

“Las actividades de fin de año, que hay una gran aglomeración de personas y estos son factores que determinan que haya mayor contagio, es posible que en el mes de enero, no pienso que en estas fechas, pero sí por las actividades de fin de año”, indicó el jefe de la Unidad de Epidemiología del SEDES, Miguel Ángel Quispe.

A decir de Quispe, la característica de la sexta ola podría ser la subvariante del coronavirus. Se trata de BQ.1 y BQ.1.1, que proceden de ómicron.

Esta subvariante ya fue detectada en países europeos. Según la autoridad, es más contagiosa que las anteriores variantes y puede llegar a contagiar a 15 personas.

“Normalmente este virus (COVID-19) muta de forma constante, no es raro que hayan variantes, pero las variantes se producen en aquellas personas que no están vacunadas, que son susceptibles todavía, tienen en el desarrollo de la enfermedad en su organismo todas estas variantes, porque tenemos todavía susceptibles, es decir personas sin vacunar que no han pasado enfermedad y esto está generando nuevos casos”, explicó Quispe.