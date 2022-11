Leigue cuestiona la protección policial a grupos que instalaron cerco a Santa Cruz

Durante su homilía dominical, dijo que Santa Cruz sigue en la lucha por algo que se ve, que de alguna manera ya han tomado conciencia en otros departamentos en sentido que esto que se pide no es solamente para Santa Cruz sino para todos.

Lamento que la respuesta a la lucha por el Censo sea el cerco a Santa Cruz con una Policía más a favor de los movimientos sociales. “O sea que Santa Cruz está luchando contra el gobierno, contra los movimientos sociales y contra la Policía. Qué difícil, ¿no?”, comentó el arzobispo cruceño.

Dijo que estos hechos han demostrado que en Santa Cruz hay bolivianos de primera porque a los que rechazan el paro indefinido se les da toda la custodia necesaria y los otros a su suerte.

“Esto no puede seguir así, no podemos continuar de esa manera. Todos somos bolivianos y todos necesitamos la protección del gobierno y, sin embargo, responden con violencia y eso se ha visto a nivel nacional y qué triste que salga todo esto de Bolivia a nivel internacional”, afirmó.

A casi dos semanas del conflicto, Leigue preguntó: ¿No es posible dar una respuesta a Santa Cruz o no se quiere dar? Una cosa es que sea imposible y nosotros decimos que no hay nada imposible, siempre hay una salida; pero cuando no se quiere es otra cosa, siempre hay un ‘pero’ porque no se quiere solucionar el problema”.

Leigue indicó que el momento que vive Santa Cruz es muy particular y exhortó a los católicos a mantener la fe para que las autoridades puedan resolver el problema de la demanda del Censo 2023, cuya fecha y año fue enviada al análisis de una comisión técnica que trabaja en la ciudad de Trinidad.

Fuente: erbol.com.bo