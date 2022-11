“Lo más importante es la redistribución económica y de escaños”, señala el vicerrector de la Uagrm

Para el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, la fecha de realización del Censo es importante, pero lo primordial es la reasignación de escaños y la redistribución de recursos.

“Creo que no debemos dejar de pelear para que el Censo se realice el 2023, pero lo más importante es saber cuándo nos van a entregar los datos para que sean aplicados en la parte económica y que se garantice la redistribución de escaños, eso es tremendamente importante”, manifestó Vargas.

El vicerrector destacó que si bien existe la posibilidad de que ley del Censo sea aprobada el lunes en la Cámara de Diputados, todavía deben avanzar otras etapas hasta su promulgación, por ello sugiere que exista un garante para que sea puesta en vigencia.

“Debe pasar por la Cámara de Senadores y por ahí a alguien se le antoja pedir una revisión constitucional, y eso puede tardar (…). Después hay que hablar la determinación del presidente, qué tal si la veta y no la quiere promulgar”, alertó Vargas.

La autoridad universitaria no escondió su desconfianza con el Gobierno y señaló que en caso de que exista algún retraso en la entrega de los resultados del Censo, no habrá más tiempo para su aplicación.

“Si no hay garantías estamos fregados, ahí sí que no hay tiempo. Y si no aplica en esta legislatura, tendríamos que aplicarla en una próxima”, señaló.

Santa Cruz cumple este sábado el día 29 de paro indefinido por el Censo. En el último cabildo realizado el 13 de noviembre se determinó gestionar una ley que garantice la aplicación de los resultados para las elecciones del 2025 y la redistribución de recursos para el 2024.