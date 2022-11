Los memes del encuentro entre Países Bajos y Qatar en el Mundial

La selección dirigida por Louis Van Gaal venció a Qatar con goles de Gakpo y De Jong.

Fuente: RPP

Con el fin de buscar su pase a Octavos de Final, Países Bajos se enfrentó frente a Qatar en el Grupo A del Mundial Qatar 2022.

La Naranja Mecánica se lució en todo su esplendor y venció a la escuadra local por 2 a 0, dejándolos fuera de la competencia deportiva.

Ni bien inició el partido, el futbolista Cody Gakpo fue el encargado de meter el primer gol al 1’ 26, pero eso no quedo ahí, pues a los 49’ Frenkie de Jong remató con la derecha para el espectacular segundo batacazo.

Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Louis Van Gaal sumó siete puntos coronándose así en el primer lugar de su serie.

