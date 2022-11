«Maratónico e inútil mensaje presidencial» y Arce «decepciona usando 150 minutos para repetir cifras dudosas», las duras críticas de la jornada

Fuente: El Deber

El político y empresario, Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Finanzas (Economía) del Gobierno de Jaime Paz Zamora, le recordó a Arce que su discurso no refleja la realidad del país porque habla de unidad cuando existe un paro en Santa Cruz que no logra resolver y que el 60% del país cree que las cosas no están bien.