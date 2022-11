MAS de Cochabamba identifica a Cuéllar como «infiltrado» de la CIA

Crisis y división al interior de Movimiento al Socialismo (MAS). Tras la polémica elección de Jerges Mercado como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el viernes, y la declaración del diputado suplente Rolando Cuéllar respecto a que el “Chapare nunca más va asumir ningún cargo”, desde Cochabamba le recordaron al legislador que fue expulsado del partido azul, que «es un infiltrado de la CIA» de Estados Unidos y que debe “desinfectarse la boca” para hablar del Chapare.

“Como Trópico de Cochabamba, una vez más, le decimos a Rolando Cuéllar que tiene que desinfectarse la boca para hablar de Chapare. El Trópico de Cochabamba, Chapare, es cuna de la revolución democrática y cultural y vamos a pedir respeto a nuestra región”, enfatizó desde la bancada del MAS la presidenta de la Asamblea Departamental de Cochabamba, Elena Aine.

Previamente, señaló: “Quiero refrescarle la memoria a este señor Cuéllar. Primero, es un expulsado del MAS-IPSP y ahora está actuando como un infiltrado de la CIA norteamericana”.

Aine recodó que el MAS lleva en su historia 38 fallecidos, 500 heridos y 1.500 detenidos en sus luchas en defensa de la democracia. Añadió que del Chapare salió Evo Morales, “líder indiscutible” del partido oficialista.

DECLARACIONES

Este lunes, Cuéllar se dirigió a lo que considera el “ala radical” del MAS y aseguró que con la elección de Jerges Mercado en la cabeza de Diputados, la democracia vuelve al partido azul, razón por la cual el Chapare nunca más ocupará un cargo en el legislativo.

“El Chapare nunca más va a asumir ningún cargo dentro de estos cargos jerárquicos porque no queremos que opositores estén interpelando a ministros sin ningún argumento. Caprichosos no vamos a permitir dentro de la Asamblea”, sentenció.

Sobre la división al interior del MAS expresó: “Yo le quiero decir al país, división no es seis pelagatos. El Chapare no es Bolivia ¿Cuántos diputados tiene el Chapare? No tiene más que 14 diputados. No es Bolivia”.